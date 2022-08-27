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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لـ عامل يتاجر في المواد المخدرة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لعامل وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالإتجار بجوهر مخدر الهيروين، وحيازة سلاح أبيض "كتر" بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر القرار برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين حسن عبد الخالق قنديل والمستشار محمود منير خليل وأمانة سر محمد شهاب.

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9911 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 879 لسنة 2022 كلى جنوب بنها أن المتهم "وائل م ع" 46 سنة عامل مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة في يوم 14 أبريل من العام الجاري أحرز، بقصد الاتجار، جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا كما أنه أحرز أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص سلاح أبيض "كتر" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عامل وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وسلاح أبيض "كتر" بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها وكذلك التحفظ على السلاح الأبيض المضبوط إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

القليوبية شبرا الخيمة النيابة العامة محكمة جنايات محافظة القليوبية قسم ثان شبرا الخيمة

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