حادث غرق طفلة في حمام سباحة يهز إسبانيا

توفيت طفلة بريطانية تبلغ من العمر 17 شهرًا بشكل مأساوي بعد سقوطها، في حمام سباحة، خلال عطلة عائلية في إسبانيا.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، عثر والدا الطفلة على جثة طفلهما الصغيرة في حمام سباحة بفندق في بورت دالكوديا في مايوركا.

تفاصيل واقعة الغرق

أفادت الأنباء أن الحادث وقع يوم الثلاثاء (23 أغسطس) في حوالي الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي وأنه تم العثور على الطفلة في حالة حرجة في الماء.

أجرى أحد رجال الإنقاذ الإسعافات الأولية حيث انطلقت خدمات الطوارئ بما في ذلك ضباط الشرطة والحرس المدني وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

محاولة إنقاذ

تم إحياء الفتاة بعد ساعة من الإنعاش القلبي الرئوي التي ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنها تم افاقت الطفلة ونقلها في حالة حرجة إلى مستشفى Son Espases.

ومع ذلك ، أثناء وجودها في وحدة العناية المركزة ، توفيت الفتاة الصغيرة بشكل مأساوي وتم تأكيد وفاتها يوم أمس (26 أغسطس) في الساعة 5 مساءً.

يأتي هذا قبل شهرين فقط ، تُركت فتاة تبلغ من العمر سبع سنوات تكافح بشدة من أجل حياتها بعد أن كادت أن تغرق في مسبح فندق في نفس المنطقة.