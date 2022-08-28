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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وفر فلوس آيفون.. أفضل هاتف أندرويد من Asus بسعر مناسب ومواصفات خيالية

وفر فلوس آيفون..
وفر فلوس آيفون.. أفضل هاتف أندرويد من Asus بسعر مناسب ومواصف

كشفت شركة أسوس Asus التايوانية المتخصصة في صناعة أجهزة الكمبيوتر واللابتوب العالمية منذ شهر تقريبا عن إطلاق هاتف جديد من هواتف الفلاجشيب ولديها بسعر مميز ومواصفات فائقة، ألا وهو هاتف Asus Zenfone 9


وبحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني، انطلق هاتف Asus Zenfone 9 بنظام تشغيل أندرويد 12، وتم إصدار النسخة التجريبية حاليا أندرويد 13.

 

ويمكن الحصول على النسخة التجريبية من خلال الانتقال إلى إعدادات هاتف Zenfone 9> النظام> قائمة تحديث النظام ، والنقر فوق رمز الترس في أعلى اليمين، ثم النقر فوق "التسجيل في برنامج النسخة التجريبية" بعد ذلك ، انقر فوق "موافق".


سعر ومواصفات هاتف Asus Zenfone 9

 

سينطلق هاتف Asus Zenfone 9 بشاشة 5.9 بوصة، من نوع AMOLED، بدقة FULL HD Plus، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودعم لتقنية HDR+، والشاشة مدعومة بطبقة حماية Corning Gorilla Glass.

 

يدعم الهاتف تصوير فوتوغرافي عالي الدقة، فيقدم هاتف Asus Zenfone 9 كاميرا خلفية مزدوجة ، تأتي الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.9 بوصة، وكاميرا أخرى بزاوية عريضة دقة 12 ميجابكسل، بجانب كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 12 ميجابكسل.

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يعمل هاتف Asus Zenfone 9 بمعالج شركة كوالكوم الأقوى Snapdragon 8+ Gen 1 SoC ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.


يحزم هاتف Asus Zenfone 9 بطارية قوية سعة 4300 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 30 وات، ولمزيد من الحماية يأتي الهاتف مدعما بمعيار IP 86 المقاوم للماء والغبار.

 

ويبلغ سعر هاتف Asus Zenfone 9 في الهند 64 ألف و 800 روبية هندية (أي ما يعادل 15 ألف و 500 جنيه مصري)، ويتوفر الهاتف بالألوان الأسود والأزرق والأبيض والأحمر.

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