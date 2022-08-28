عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس مع احتفاظهم بالمصرية

الجريدة الرسمية -
الجريدة الرسمية - قرار وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزير الداخلية رقم 1350 بشأن الأذن لـ21 مواطنا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

نص قرار الجريدة الرسمية : 

وجاء فى القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يؤذن لكل من الـ21 مواطن المدرج أسمائهم فى البيان التالى بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين أسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

 

03
03
02
02
الجريدة الرسمية وزير الداخلية الجنسية المصرية الجنسية الأجنبية التجنيس الدستور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو : عبدالحفيظ صعبان عليَا .. وهذه نصيحتي لـ إبراهيم سعيد

خنزير هارب من محل كبده وسجق بالأميرية.. حقيقة الفيديو المتداول

اتفقوا .. خليلوزيتش مدرباً لـ الأهلي خلفاً لـ سواريش

أول رد فعل لـ سواريش وسيد عبدالحفيظ بعد خسارة الأهلي من طلائع الجيش

سبب موجة حارة.. أقوى عاصفة شمسية منذ 300 عام تضرب الأرض غدا

قرار خطير من الأهلي خلال ساعات.. تفاصيل

نشرة الرياضة .. ميدو يحذر : اللي حضر شيكابالا يصرفه .. وفيتوريا يختار 3 لاعبين من الأهلي لمعسكر منتخب مصر .. وشوبير يكشف المسئول عن المدرب الجديد للأهلي

«عيب أنا في سن بناتك».. تفاصيل صدام بين أحمد بدير ونرمين الفقي انتهى بحكم ٦ أشهر

موضوعات متعلقة

الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين جديدين

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين القائم بأعمال محافظ البنك المركزي

لأسباب تتعلق بالصالح العام.. وزير الداخلية يقرر إبعاد شخص أجنبي لخارج البلاد

الجريدة الرسمية: تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بشركة أبو قير للأسمدة

الجريدة الرسمية.. الإسكان تخصص قطعتي أرض لنشاط طبي وجامعي بأكتوبر

ترشيحاتنا

روسيا في مأزق.. ماذا يعني قرار بوتين زيادة عدد قوات الجيش؟

ميدو: بحذر الأهلاوية من شيكابالا.. وأمير مرتضى كسب سيد عبدالحفيظ

قصة كفاح سلمى الشماع وبدايتها في التليفزيون بـ 17 جنيهاً |نوستالجيا

تعويم جديد أم خسائر فادحة للمحتكرين؟.. 10 توقعات نارية لـ سعر الدولار في مصر خلال الأيام المقبلة

هل تتصاعد أزمة بين بكين وواشنطن بعد مرور سفن أمريكية في مضيق تايوان

وفر فلوس آيفون.. أفضل هاتف أندرويد من Asus بسعر مناسب ومواصفات خيالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذيرات لمرضى القلب لتجنب الإكثار في تناول البيض

سقوط الركاب من "قطر الموت" في مدينة ملاهي أمريكية

بـ 5 جنيه.. طبيب المشاهير يكشف عن مشروب خارق للتخسيس والبشرة

الملكة رانيا الأكثر جدلا.. أسعار خرافية لـ إطلالات المشاهير خلال الإسبوع

فيديو

حسام حسن لـ رضا شحاته أنا ابن النادي الأهلي انت مين .. واستحق لقب الهداف وليس الخطيب

خلال اشتباكات طرابلس.. قصة فنان ليبي تنبأ بوفاته خلال بث مباشر

3 نساء في حياة جورج الراسي| زوجته وشقيقته.. وحياته انتهت مع صديقته

الموت المفاجئ .. هبة قطب تشعل السوشيال ميديا بتحذيرات صريحة|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

نيفين منصور

الأخدان

نهال علام

مريم العذراء

مجدي أبو زيد

الزمالك.. امتياز مع مرتبة الشرف

عصام الرتمي

وعلى العهد نبقى

د.مجدي بدران

العواطف والتوتر والربو

اﻟﻤﺰﻳﺪ