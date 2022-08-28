وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنا بالتجنس مع احتفاظهم بالمصرية

نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار وزير الداخلية رقم 1350 بشأن الأذن لـ21 مواطنا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

نص قرار الجريدة الرسمية :

وجاء فى القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية يؤذن لكل من الـ21 مواطن المدرج أسمائهم فى البيان التالى بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين أسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

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