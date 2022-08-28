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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ما هو برنامج العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن انطلاق برنامج العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة، والذي يتم التقديم له من خلال رابط  موقع التنسيق الإلكتروني وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
http://www.tansik.egypt.gov.eg

وتأتي رؤية البرنامج كالتالي:
- التميز محلياً وإقليمياً وعالمياً في بناء المعرفة والبحوث في مجال علوم العمارة والعمران "علوم البيئة المبنية" والجمع بين الإبداع والابتكار وتكنولوجيا البناء، والاستدامة.

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5ص… منتصف سبتمبر … جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي حول مصادر الابحاث العلمية

وتعد رساله البرنامج هي:
- إعداد خريج وكوادر فنية متخصصة ومميزة  تتوافق وتواكب المعايير العالمية، وتلبي احتياجات أسواق العمل، يساهم في حفظ التراث، والإبداع في تحقيق تراث المستقبل، وإدارة المشاريع، وتقديم الخدمات المجتمعية، والبحثية التي تدعم التنمية المعمارية والعمرانية المستدامة.

ويذكر أن أهداف البرنامج الاستراتيجية هي:
–إعداد طلبة متميزين قادرين على تحمل المسؤولية وإدارة المشاريع بكفاءة، (الأعمال المعمارية) وخريجين وخبراء ومختصين في المجالات التي تتعلق بمجال العمارة والعمران.
–تخريج مهندسين على مستوى عالٍ من المهنية، والقدرة على توليف المعرفة، وإبداع وابتكار الحلول المعمارية.
–رعاية للموهوبين والمتفوقين من خلال إكساب الطلبة مهارات التفكير في مستوياتها العليا التي تمكن الطالب من تحويلها إلى تصاميم وحلول تتناسب مع متطلبات السوق المحلية والعربية والعالمية.
–تكوين شراكات مع الكليات المناظرة محلياً وعالمياً، لتبادل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.
–تبني مفهوم الاستدامة، وتكنولوجيا البناء المتوافقة.
–تنمية حرية الإبداع، وربطها بتقنيات التنفيذ المتوافقة بيئيا.

 

حيث بدء التقديم لكليات جامعة حلوان الأهلية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 23/8/2022، حتى يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022 بالجامعات الأهلية الجديدة 2022.

جامعة حلوان الاهلية كلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية كلية الهندسة برنامج العمارة والتصميم البيئي جامعة حلوان حلوان

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