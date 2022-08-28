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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف الفرق بين هاتفي سامسونج الأفضل والأرخص galaxy A52 وgalaxy A72

اعرف الفرق بين هاتفي
اعرف الفرق بين هاتفي سامسونج الأفضل والأرخص galaxy A52 وgala

تطلق شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية، عددا من الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة بنسختى 4G  و 5Gضمن استراتيجية جديدة لتوفير عدد من البدائل والهواتف ذات الأسعار المناسبة بإمكانات جيدة. 

 

وتعد هواتف الفئة المتوسطة من سامسونج تعد الافضل على الإطلاق حيث تتميز الهواتف بسعة كبيرة للبطاريات وكاميرا بقدرات جيدة وأيضا شاشات فائقة الجودة، ومن أفضل الهواتف التى تم إطلاقها كانت هواتف سامسونج Galaxy A52 و Galaxy A72 وفيما يلى مقارنة بين الهاتفين .

 

سعر ومواصفات هاتف سامسونج  Galaxy A72

 

يأتي هاتف سامسونج  Galaxy A72، بشاشة بقياس 6.7 بوصة، من نوع Super AMOLED، تدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزا في الثانية، بدقة 1080 بكسل +، وتحتوي الشاشة على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل داخل نوتش أعلى منتصف الشاشة.

 

ويقدم هاتف Galaxy A72، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسة منها بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابيكسل، مع كاميرا واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابيكسل، وكاميرا لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابيكسل.

هاتف Galaxy A72

 

ويمتاز هاتف Galaxy A72، الذي يزن حوالي 203 جراما، ببطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات، كما يعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 3.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11.

 

ويتم تشغيل هاتف Galaxy A72، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 720G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 9500 جنيه مصري.

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سعر ومواصفات هاتف سامسونج  Galaxy A52

 

يأتي هاتف Galaxy A52 من سامسونج بإصدارين 4G  و 5g، وينطلق الإصدارين بشاشة مسطحة بقياس 6.5 بوصة، من نوع Super AMOLED، وبدقة 1080 بكسل +، تدعم شاشة إصدار الـ 4G معدل تحديث عال يبلغ 90 هرتزا في الثانية، بينما يدعم إصدار الـ 5G، معدل تحديث قدره 120 هرتزا في الثانية. 

 

وجاء هاتف Galaxy A52، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، وعدسة واسعة الزواية بدقة 12 ميجابيكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 5 ميجابيكسل، وأخرى لتصوير العمق بدقة 5 ميجابيكسل، يمكنها تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

 

ويحتوي هاتفي Galaxy A52، على بطارية سعة 4500 مللي أمبير في الساعة، ويأتي الهاتف مع شاحن بقدرة 15 وات، يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، يمكنه شحن البطارية من 0٪ إلى 50٪ في نصف ساعة.

 

هاتف Galaxy A52

 

بينما يختلف إصدارى هاتف Galaxy A52، من حيث المعالج، إذ يعمل طراز الـ 4G بمعالج من نوع Snapdragon 720G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 و 6 و 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

 

و يحصل إصدار الـ 5G من هاتف A52، على معالج من نوع Snapdragon 750G، وهو مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 و 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 و 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، ويبدأ سعر  الهاتف في مصر من 8500 جنيه مصري.

سامسونج Samsung Galaxy Galaxy A72 Galaxy A52

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