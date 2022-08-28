استشاري: إلتهاب الزائدة يؤدي للوفاة في هذه الحالة | فيديو

نصح الدكتور أرساني طلعت ، استشاري الجراحة العامة ، بضرورة اللجوء لطبيب مختص في حالة عدم استجابة الجسم مع أدوية علاج التهاب الزائدة، وعدم الشعور بالتحسن، لافتا إلى ضرورة الإسراع للمستشفى قبل أن يحدث انفجار للزائدة.

وقال الدكتور أرساني طلعت ، خلال لقائه عبر تطبيق " زووم " لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " ، أنه في حال ظهور أعراض الغثيان والقيء ، وانتقال الألم من السرة حتى الجانب الأيمن فأن ذلك يعني اشتباه في الزائدة الحادة .

وأشار استشاري الجراحة العامة ، إلى أن انفجار الزائدة هي أخر مراحل التهاب الزائدة ، وهي حالة تحدث مع الإهمال في حالة الالتهاب .

وأوضح أن الانفجار المبدئي للزائدة يكون محدود ، ولكن في حالة الاهمال لأكثر من يوم سيؤدي ذلك إلى التسمم ثم الوفاة .