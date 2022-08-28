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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائبة محافظ البحيرة تشهد حفل مديرية الأوقاف لتكريم الأطفال المتميزين

البحيرة
البحيرة

 شهدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة ظهر اليوم حفل تكريم المتميزين والمتميزات من الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي ضمن مبادرة "حق الطفل" والذى نظمته مديرية اوقاف البحيرة بساحة مسجد الحبشي بدمنهور.

وحضر الاحتفال حازم الأشموني سكرتير عام المحافظة، و محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف و إيناس جويلي عضو المجلس القومي للمرأة ولفيف من قيادات الأوقاف ورجال الدين والمواطنين.

 بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم لأحد البراعم المشاركين بالبرنامج، وتضمن الحفل العديد من الفقرات منها عرض مسرحي للنشاط الصيفي وإلقاء أنشودة عن قيمة المسجد ودوره فى بناء العقيدة الصحيحة وصحيح الدين خاصةً للأطفال. 
 
وفى بداية كلمتها تقدمت الدكتورة نهال بلبع، بالتهنئة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لتجديد ثقة القيادة السياسية به فى التعديل الوزاري الأخير، متمنية له التوفيق والنجاح فى أداء مهمته.

كما قدمت التهنئة إلي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لثقة القيادة السياسية والتى شهدت المحافظة فى ظل قيادته العديد من النجاحات والإنجازات التي تمت بالمحافظة أثناء توليه منصب محافظ البحيرة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية دور الأنشطة الثقافية والفنية فى الإرتقاء بالتوجهات الفكرية وصقل المواهب الواعدة لدى الأطفال وإستثمار طاقاتهم وإكتشاف ورعاية الموهوبين لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع.

واشادت بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى نشر الوعى والتعريف بصحيح الدين وإعداد جيل واعد من الأبناء يؤمن بالوسطية والاعتدال ومواجهه الأفكار المغلوطه بجانب دورها فى تشييد وعمارة المساجد.

كما أكد محمد أبو حطب  وكيل وزارة الأوقاف أن مبادرة "حق الطفل" هى مبادرة تثقيفية لبناء وعي الطفل، تأتى في إطار جهود الأوقاف الرامية لتناول القضايا العصرية برؤى مستنيرة واعية، ومن منطلق إيمانها الكامل بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

واشار إلى أن موضوعات المبادرة لن تقتصر على الجانب الدينى فقط بل قدمت المضامين الاجتماعية والتاريخية والأدبية والنفسية والخيال العلمى، فهى تعمل من خلال قالب تفاعلى جاذب للطفل للتأثر والفهم والتفاعل والمشاركة

فى سياق متصل قامت الواعظة/ سمية صبري، باستعراض عدد من أنشطة وفعاليات النشاط الصيفي ضمن مبادرة "حق الطفل" حيث تضمن قراءة وتحفيظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية وإقامة مسرح للعرائس وممارسة الألعاب الرياضية وزراعة النباتات وتعلم لغة الإشارة، والعديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتميزة والمتنوعة التي إهتمت بالأطفال مثل ورش الحكى والورش الفنية للأطفال.

وقامت الدكتورة نهال بلبع بتكريم ١٥ من المتميزين من المتسابقين الذين شاركوا في النشاط الصيفي وتوزيع الجوائز عليهم لتقديرا لتفوقهم وتميزهم.

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