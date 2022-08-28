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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير السوق السياحي ومدخل معبد اسنا بالاقصر

صدى البلد

 تشهد مدينة اسنا جنوب الأقصر مشروع تطوير مدخل معبد اسنا والسوق السياحي تحت اشراف اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة اسنا ، ياتى ذلك فى اطار توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر.

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واوضح رئيس المركز بأن التطوير عبارة عن عمل الانترلوك المتداخل و اسقف بولي كاربونيت  بطول ١٥٠ متر و عرض ٦ متر ، مشيرا بأن التطوير يتناسب مع المكانة السياحية للمحافظة ليكون واجهة حضارية وجمالية متميزة.

جدير بالذكر بأن المشروع  ياتى لإبراز الصورة الحضارية والجمالية لمدينة اسنا، وتماشيا مع سياسة الدولة بتطوير كافة المناطق السياحية.

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