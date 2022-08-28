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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أنباء رحيله .. كشف حساب سواريش مع الأهلي

صدى البلد

كشفت العديد من التقارير الصحفية عن اقتراب البرتغالي ريكاردو سواريش من الرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

وطالبت العديد من الجماهير عبر وسائل التواصل الإجتماعي، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، برحيل سواريش عن تدريب الفريق، بعد النتائج السلبية التي قدمها مع القلعة الحمراء.

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وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس أمام طلائع الجيش بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويتبقى للنادي الأهلي مباراة وحيدة فقط أمام سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل، في إطار الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أرقام سواريش مع الأهلي

قاد المدرب البرتغالي ريكاردز سواريش، فريق الأهلي في 16 مباراة حقق خلالها 8 انتصارات وتعادل في 5 لقاءات وخسر 3 مرات، وسجل الأهلي معه 18 هدفاً واستقبلت شباكه 5 أهداف.

أنهى النادي الأهلي معه بطولة الدوري في المركز الثالث، بينما خسر بطولة كأس مصر للموسم الماضي أمام الزمالك بنتيجة 2/1.

الأهلى محمود الخطيب أرقام سواريش فريق الاهلي الزمالك

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