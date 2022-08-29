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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 5 جنيه.. نوع من الحبوب أفضل من المنشطات في العلاقة الزوجية

حب الرشاد
حب الرشاد

يُعرف حب الرشاد أيضًا باسم الحبة الحمراء، ويعتبر من النباتات القديمة ، والتي لها خصائص طبية مهمة ، ويحتوي على حب الرشاد على زيت الزيتون، كما يضاف إلى العديد من المشروبات والأطعمة للحصول على فوائد صحية .

 

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فوائد حب الرشاد

يساعد حب الرشاد على تنظيف الجهاز الهضمي، حيث أن غلاف البذور الذي يحتوي على الصمغ له تأثير ملين ، مما يخفف من الإمساك ، ويمكن تناول حب الرشاد والعسل لتحسين الحالة الصحية .

يساعد حب الرشاد على توازن افراز هرمون الأستروجين للجسم، كما يعمل على زيادة القدرة والرغبة الجنسية لكل من الرجال والنساء

كما يساعد أيضا حب الرشاد على ..

تخفيف السعال.
التخفيف من نقص فيتامين سي.
تقليل الإمساك.
تخفيف احتباس السوائل.
تقوية جهاز المناعة.

 

المصدر worldmisc

حب الرشاد فوائد حب الرشاد الجهاز الهضمي منشطات طبيعية الرغبة الجنسية

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