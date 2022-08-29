بـ 5 جنيه.. نوع من الحبوب أفضل من المنشطات في العلاقة الزوجية

يُعرف حب الرشاد أيضًا باسم الحبة الحمراء، ويعتبر من النباتات القديمة ، والتي لها خصائص طبية مهمة ، ويحتوي على حب الرشاد على زيت الزيتون، كما يضاف إلى العديد من المشروبات والأطعمة للحصول على فوائد صحية .

فوائد حب الرشاد

يساعد حب الرشاد على تنظيف الجهاز الهضمي، حيث أن غلاف البذور الذي يحتوي على الصمغ له تأثير ملين ، مما يخفف من الإمساك ، ويمكن تناول حب الرشاد والعسل لتحسين الحالة الصحية .

يساعد حب الرشاد على توازن افراز هرمون الأستروجين للجسم، كما يعمل على زيادة القدرة والرغبة الجنسية لكل من الرجال والنساء

كما يساعد أيضا حب الرشاد على ..

تخفيف السعال.

التخفيف من نقص فيتامين سي.

تقليل الإمساك.

تخفيف احتباس السوائل.

تقوية جهاز المناعة.

المصدر worldmisc