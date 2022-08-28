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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علاء السقطي: لا بد من تعظيم قيمة الصناعة الوطنية لدعم الاقتصاد.. فيديو

الإقتصاد المصري
الإقتصاد المصري

أكد علاء السقطي، رئيس إتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه لا يمكن لأي دولة أن تحافظ على اقتصادها، دون أن يكون هناك إنتاجا صناعيا، مشيرا إلى أنه لا بد من تعظيم قيمة الصناعة، لدعم الإقتصاد.

علاء السقطي مشيدا بوحدة حل مشكلات المستثمرين: مجلس وزراء مصغر.. فيديو

وقال علاء السقطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن الدولة لا بد لها أن تقلل الاستيراد، خاصة للخامات الصناعية التي يوجد بديل لها، مؤكدا أنه يمكن استيراد الخامات الصناعية التي ليس لها بديل.

 

وتابع رئيس إتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثبتت للعالم أنه فى حال عدم امتلاك مقومات الحياة فإن الدول ستواجه أزمات كبرى.

 

الاعتماد على المنتج المحلي

وأشار علاء السقطي إلى أنه  لا بد من الإعتماد على المنتج المحلي، لتقليل فاتورة الإستيراد.

 

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