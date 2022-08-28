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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية بالخانكة في القليوبية

نقل جثة
نقل جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، جهودها، لكشف لغز العثور على جثة فتاة مجهولة، بطريق بلبيس الصحراوي أمام الحي الكويتي دائرة مركز شرطة الخانكة.

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وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي انتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة كشف ملابساتها.


وكانت مديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بالعثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، في العقد الثالث من العمر، على طريق بلبيس الصحراوي أمام الحي الكويتي دائرة المركز.


وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، في العقد الثالث من العمر، على جانب طريق بلبيس الصحراوي أمام الحي الكويتي دائرة المركز.

وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزتها على ثمة أوراق تفيد في تحقيق الشخصية.

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