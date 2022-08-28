خصومة ثأرية قديمة.. مصرع شخصين وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

لقى شخصين مصرعهما وأصيب آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط بسبب خصومة ثأرية قديمة.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي " اللدغة" و " الهواشم" بقرية الواسطى ووقوع وفيات ومصابين.



على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط مباحث المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين العائلتين بسبب خصومة ثارية قديمة ونتج عن المشاجرة مصرع شخصين من عائلة اللدغه وإصابة شخص تصادف مروره بالمنطقة وقت المشاجرة.



وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيًا بالمنطقة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.