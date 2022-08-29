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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو..معدل الزيادة السكانية فى مصر الآن 4 أضعاف الصين.. والتموين : 72 مليون مواطن مستفيدون من دعم الخبز

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الأخيرة العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

عمرو حسن: معدل الزيادة السكانية فى مصر الآن 4 أضعاف الصين
قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن الحروب القادمة ستكون علي الموارد الطبيعية والمياه.

أخطر قضية.. أحمد موسى يحذر: عدد سكان مصر هيبقى 179 مليون في 2050
قال الإعلامي أحمد موسى، إن عدد سكان مصر من المتوقع أن يصل إلى 179 مليون نسمة، عام 2050؛ في حالة استمرار تزايد السكان بهذا المعدل.

هاني شاكر يكشف حقيقة عودته لنقابة الموسيقيين.. ويوجه رسالة نارية لجماهير الأهلي
تحدث الفنان هاني شاكر، عن مشاركته في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، كما تحدث عن وضع النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة٫ فضلا عن توجيه رسالة لجماهير الأهلي٫ كما تطرق في حديثه أيضا عن حقيقة عوده للعمل العام مرة أخرى.

لا زيادة جديدة.. التموين : 72 مليون مواطن مستفيدون من دعم الخبز
أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، أن عدد المستفيدين من دعم الخبز 72 مليون مواطن، لافتا إلى أنه لا زيادة على أسعار الخبز.

أمر غير وارد| حقيقة زيادة أسعار البنزين في مصر خلال الفترة المقبلة
قال المهندس أسامة كمال ، وزير البترول الأسبق ، إن الأمور في مصر مستقرة ، مضيفاً أن تحريك سعر البنزين أمر غير وارد حتى نهاية العام.


رغم توافره.. سعر الأرز يصل 25 جنيه ومطالب بالمقاطعة
قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية إن سعر الأرز وصل في بعض المناطق إلى 25 جنيها رغم تواجده وتوافره.

تجارة الجملة: طبق البيض بـ 58 وكيلو اللحم السوداني بـ 115 جنيها
قال المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة، إن قائمة السلع التموينية لشهر سبتمبر تتضمن 5 سلع جديدة.

بسبب أزمة الحصول في البرازيل.. فنجان القهوة يصل سعره لـ 15 جنيه
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن أسعار البن ارتفعت نتيجة مشكلات في المحصول بالبرازيل التي تصدر كميات كبيرة للعالم، الأمر الذي يترتب عليه زيادة بنسبة 70% عالميا، مشيرا إلى أن فنجان القهوة بمصر وصل إلى 15 جنيها في بعض المناطق.

مفاجأة.. معلمو الابتدائية لم يتدربوا على تدريس مناهج الصف الرابع.. فيديو
كشف الدكتور سليم عبد الرحمن أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلون، تفاصيل وجود مشكلة في استيعاب الطلاب لمنهج الصف الرابع الإبتدائي.

فتاة غيبت المخدرات عقلها .. شوفت امي بتخون ابويا فى بيتنا
استعرض برنامج تفاصيل، مأساة أسرة تتكون من أب وأم وفتاة وشاب،بسبب المخدرات، وسط بكاء رب الأسرة الذى لم ينقطع طوال الحلقة.

 

وزير التموين السلع التموينية أحمد موسى وزير البترول مهرجان القلعة الزيادة السكانية الفنان هاني شاكر

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