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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخطر قضية.. أحمد موسى يحذر: عدد سكان مصر هيبقى 179 مليون في 2050

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن عدد سكان مصر من المتوقع أن يصل إلى 179 مليون نسمة، عام 2050؛ في حالة استمرار تزايد السكان بهذا المعدل.

وأضاف موسى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" لو ارتفعت معدلات الزيادة السكانية؛ ستنعكس علي استخدامات المياه في مصر".

وأوضح موسى،: "يجب أن تواجه كل أجهزة الدولة، مشكلة الزيادة السكانية، فالدولة تبني مساكن جديدة لمواجهة تلك الزيادة,

وأشار إلى أن الدولة صرفت تريليونات لتعمير الصحراء بالغذاء؛ لتوفير كل السلع للمواطنين، ورغم ذلك، تلتهم الزيادة السكانية كل شيء، مؤكدا أن الزيادة السكانية هي أخطر قضية تواجه الدولة المصرية.


 

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