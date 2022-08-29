التموين: 36 مليون مستفيد من منحة الرئيس السيسي.. فيديو

أكد المهندس عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية التي سيتم تنفيذها اعتبارا من بداية شهر سبتمبر المقبل ولمدة 6 أشهر وهي إضافة 100 جنيها إضافية للبطاقة التموينية.

وأضاف المهندس عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "سيتم إضافة 100 جنيها للبطاقة التي تضم أسرة واحدة ويبلغ عدد البطاقات التي تضم أسرة واحدة أكثر من 7 ملايين و657 ألف بطاقة"، موضحا: "البطاقة ذات أسرتين أو ثلاثة سيتم إضافة دعم مقداره 200 جنيها للبطاقة وعدد تلك البطاقات يصل إلى 332.428 بطاقة، أما البطاقة ذات 3 أسر سيضاف عليها 300 جنيها إضافة وعددها 926 بطاقة".

36 مليون مستفيد



وأشار المهندس عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين،: "إجمالي عدد المستفيدين أكثر من 36 مليون مستفيد من المنحة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس السيسي للأسر المستحقة والأكثر احتياجا".



وأوضح المهندس عادل عبدالعزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين،: "التكلفة الشهرية لهذه الزيادة ستصل إلى 833 مليون جنيه شهريا، بالإضافة للدعم الشهري الذي يتم صرفه لعدد 64 مليون مستفيد من خلال الـ23 مليون بطاقة ويصل إلى 3 مليار جنيه شهريا".

