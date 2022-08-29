تطهير مخرات السيول بالإسماعيلية.. صور

تابع أحمد العايدي رئيس مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية أعمال تطهير مخرات السيول بالتنسيق مع هيئة سكك حديد مصر، بحضور حسني عيسى نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير ومباحث وشرطة السكة الحديد، ومفتشي الدريسة ورجال هندسة السكة الحديد بالزقازيق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.





جاء ذلك استعدادا لمشروع صقر ١٠٧ مع قيادة الدفاع الشعبى وبالتزامن مع استعدادات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمحافظة الإسماعيلية وإقليم القناة وسيناء لفاعليات مؤتمر التغيرات المناخية COP27.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر تغير المناخ COP27 قد صرحت في تصريحات مسبقة، أن مؤتمر تغير المناخ سيكون مؤتمرًا تنفيذيًا في ظل ما سيشهده من القضايا التي سيتم معالجتها والتكنولوجيات التي سيتم عرضها في كل المجالات من المياه، والزراعة، وحماية الشواطئ، والصناعة، والبترول، والكهرباء، والعمل على تكرار التجارب الناجحة والتي تم تنفيذها على ارض الواقع.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها وزارة البيئة وترأستها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حول إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بقضية التغيرات المناخية تحت شعار «رجع الطبيعة لطبيعتها»، للتعريف بالتغيرات المناخية وتأثيرها على حياة المواطن من خلال نشر رسائل عن الأضرار التي تسببها التغيرات المناخية من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وارتفاع منسوب سطح البحر والتصحر واختفاء بعض الأطعمة وتدهور الأراضي الزراعية وغيرها من التأثيرات، هذا إلى جانب عرض ما قامت به الدولة من مشروعات لمجابهة التغيرات المناخية ودور المواطن من خلال اتباع السلوكيات الإيجابية التي تقلل من الانبعاثات وتخفيف آثار التغيرات المناخية.

أهم الموضوعات التي يناقشها مؤتمر المناخ cop27

وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك العديد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال مؤتمر تغير المناخ COP27 منها المياه ،والزراعة، والطاقة، والنقل، والنفط، مشيرة إلى الخروج بفكرة جديدة خلال هذا المؤتمر تم تقيمها من المنظمات الدولية، حيث كان المصطلح المتداول في مؤتمرات المناخ السابقة الطاقة والغذاء والمناخ، ويقام على هامشها ورش عمل وأحداث جانبية، والتفكير في تقديم مصر لفكر جديد من خلال برنامج يتضمن محاور تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ويوفر الغذاء والمياه خاصة ونحن في عام ٢٠٢٢ أصبح الأمن الغذائى والمائى قضية هامة، وجزء أساسى من المشاكل البيئية، وبالتالى تستطيع مصر أن تعطى نموذجًا للدول النامية في هذا الشأن، حيث أنه بدون طاقة وغذاء ومياه تستحيل الحياة على كوكب الأرض.