عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطهير مخرات السيول بالإسماعيلية.. صور

تطهير مخرات السيول
تطهير مخرات السيول بالإسماعيلية

تابع أحمد العايدي رئيس مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية أعمال تطهير مخرات السيول بالتنسيق مع هيئة سكك حديد مصر، بحضور حسني عيسى نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير  ومباحث وشرطة السكة الحديد، ومفتشي الدريسة ورجال هندسة السكة الحديد بالزقازيق، تنفيذاً لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

 

 

محافظ الإسماعيلية يستقبل أعضاء القافلة الدَعوية التابعة للأزهر



جاء ذلك استعدادا لمشروع صقر ١٠٧ مع قيادة الدفاع الشعبى وبالتزامن مع استعدادات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمحافظة الإسماعيلية وإقليم القناة وسيناء لفاعليات مؤتمر التغيرات المناخية COP27.

انطلاق بطولة التأهيل الأولى لكرة السرعة للكبار فى الإسماعيلية

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر تغير المناخ COP27 قد صرحت في تصريحات مسبقة، أن مؤتمر تغير المناخ سيكون مؤتمرًا تنفيذيًا في ظل ما سيشهده من القضايا التي سيتم معالجتها والتكنولوجيات التي سيتم عرضها في كل المجالات من المياه، والزراعة، وحماية الشواطئ، والصناعة، والبترول، والكهرباء، والعمل على تكرار التجارب الناجحة والتي تم تنفيذها على ارض الواقع.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها وزارة البيئة وترأستها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حول إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بقضية التغيرات المناخية تحت شعار «رجع الطبيعة لطبيعتها»، للتعريف بالتغيرات المناخية وتأثيرها على حياة المواطن من خلال نشر رسائل عن الأضرار التي تسببها التغيرات المناخية من ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، وارتفاع منسوب سطح البحر والتصحر واختفاء بعض الأطعمة وتدهور الأراضي الزراعية وغيرها من التأثيرات، هذا إلى جانب عرض ما قامت به الدولة من مشروعات لمجابهة التغيرات المناخية ودور المواطن من خلال اتباع السلوكيات الإيجابية التي تقلل من الانبعاثات وتخفيف آثار التغيرات المناخية.

أهم الموضوعات التي يناقشها مؤتمر المناخ cop27
وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك العديد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال مؤتمر تغير المناخ COP27 منها المياه ،والزراعة، والطاقة، والنقل، والنفط، مشيرة إلى الخروج بفكرة جديدة خلال هذا المؤتمر تم تقيمها من المنظمات الدولية، حيث كان المصطلح المتداول في مؤتمرات المناخ السابقة الطاقة والغذاء والمناخ، ويقام على هامشها ورش عمل وأحداث جانبية، والتفكير في تقديم مصر لفكر جديد من خلال برنامج يتضمن محاور تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ويوفر الغذاء والمياه خاصة ونحن في عام ٢٠٢٢ أصبح الأمن الغذائى والمائى قضية هامة، وجزء أساسى من المشاكل البيئية، وبالتالى تستطيع مصر أن تعطى نموذجًا للدول النامية في هذا الشأن، حيث أنه بدون طاقة وغذاء ومياه تستحيل الحياة على كوكب الأرض.

اخبار الاسماعيلية الاسماعيلية مخرات السيول السيول الشبكة الوطنية الوطنية مؤتمر المناخ المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار نهائي.. الخطيب يحسم الأمر حول عودة رمضان صبحي.. تفاصيل

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

ميدو يكشف عن القرار التاريخي للنادي الأهلي

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

بعد ترشيحه لتدريب الأهلي.. ميدو يكشف نقاط ضعف المدرب الجديد

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

بفرمان من الخطيب.. مانويل جوزيه يقترب من العودة للأهلي

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

موضوعات متعلقة

محافظ الإسماعيلية يستقبل أعضاء القافلة الدَعوية التابعة للأزهر

ترشيحاتنا

جريمة في النيل بالدقي| غرّق فتاة بعد علاقة آثمة وكمّل بصديقتها

حكم كثرة الحلف بالطلاق دون سبب .. أمين الفتوى يجيب

وائل جسار أول الحاضرين | بدء مراسم جنازة جورج الراسى وانهيار شقيقته .. فيديو

كل الطرق تؤدي إلى S BAY| منتجع ازميرالدا باي سيدي حنيش الساحل الشمالي.. الأقرب في الوصول.. الأفضل في الرفاهية.. الأرقى في مصر

احترس.. نوع من الخضار يصيبك بمرض خطير في المعدة

مرقص: الاستغناء عن 30 ألف عامل مصري بالكويت فقط من أصل 700|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حقيقة ارتداء ديميت أوزدمير نفس فستان مي عزالدين في حفل الزفاف

عاصر5 رؤساء لأمريكا..وفاة كبير طباخي الحلويات في البيت الأبيض|صور

لوك مختلف.. شاهد أحدث إطلالة ل هيدي كرم في عيد ميلادها

الخطيب رفض رجوعه لـ الأهلي .. وهكذا ظهر رمضان صبحي | شاهد

فيديو

بحب نبيلة عبيد أكثر.. مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار

مكشوف البطن.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بفيديو جديد على إنستجرام

اشتقتلك قد الكون.. فيديو مؤثر لنجل جورج الراسي بعد وفاته

كان يشعر بدنو أجله.. وصية جورج الراسي قبل وفاته| تعرف عليها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ