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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجارية القليوبية: تجهيز معارض في بنها وشبرا لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن تجهيز معرضين لمستلزمات المدارس، التي يحتاجها الطلاب، بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين.

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وأوضح الفيومي، في بيان له اليوم، أن المعارض تم تجهيزها في  مدينة بنها وأيضا في مدينة شبرا الخيمة، بكافة مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب، في المدارس، من كشاكيل وكراسات واقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

وأكد الفيومي، أنه خلال أيام سوف يقوم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بافتتاح المعارض أمام المواطنين، وسوف تكون جاهزة بجميع المستلزمات التي يحتاج إليها الطلاب.

القليوبية شبرا الخيمة محافظ القليوبية مجلس النواب القيادة السياسية

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