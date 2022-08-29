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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| حقائق صادمة عن صورة ميدوسا.. ونرمين الفقي تظهر بإطلالة جريئة من جديد

ميدوسا
ميدوسا

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها فيما يلي:

 

بفستان لافت.. نرمين الفقي بإطلالة جريئة من جديد| شاهد

نشرت الفنانة نرمين الفقي، مجموعة من الصورة الجديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

هل أنت منهم؟.. 7 أبراج محظوظة في الحب

الحب من الأمور التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، نحن البشر لا شيء بدون حب، بقدر ما نقول إننا سعداء تمامًا بكوننا عازبين، فإننا نتوق إلى العلاقة العاطفية، نحن بحاجة إلى معرفة أن هناك شخصًا ما في زاويتنا في جميع الأوقات.

احترس.. نوع من الخضار يصيبك بمرض خطير في المعدة

يمكن أن يكون الخس الروماني إضافة صحية رائعة لنظام غذائي متوازن، هذا الخس القوي مليء بالعناصر الغذائية ويمكن إضافته إلى السلطات والسندويشات والعصائر.

بالإضافة إلى أنه طعام منخفض السعرات الحرارية يحتوي بشكل طبيعي على مستويات عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن المتنوعة والكاروتينات والمركبات الفينولية التي تعتبر مهمة الصحة العامة .

ميدوسا | حقائق صادمة عن صورة أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر ترند ميدوسا مواقع التواصل الاجتماعى وهو عبارة عن نشر الفتيات رسمة تعبر عن تعرضهن لـ التحرش والحصول على المساندة والدعم من قبل نشطاء السوشيال ميديا .. فما قصة هذه الرسمة وما علاقتها بالكاهنة ميدوسا؟

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