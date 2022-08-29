احترس.. نوع من الخضار يصيبك بمرض خطير في المعدة

يمكن أن يكون الخس الروماني إضافة صحية رائعة لنظام غذائي متوازن، هذا الخس القوي مليء بالعناصر الغذائية ويمكن إضافته إلى السلطات والسندويشات والعصائر.

بالإضافة إلى أنه طعام منخفض السعرات الحرارية يحتوي بشكل طبيعي على مستويات عالية من الألياف والفيتامينات والمعادن المتنوعة والكاروتينات والمركبات الفينولية التي تعتبر مهمة الصحة العامة .

ولكن على الرغم من كل هذه الفوائد يمكن أن يحتوي الخس الروماني على العديد من الأضرار.

أضرار الخس الروماني

أكدت دراسة أن تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية في أربع ولايات في الغرب الأوسط ، وذلك من مصدر غير معروف ، وأكد 47 شخصًا ، وذلك مع الإبلاغ عن وجود شطائر من الأطعمة محملة بهذه البكتيريا .

وقالت الدراسة إن 52 شخصًا من بين 62 شخصًا قابلتهم أفادوا بأنهم تناولوا شطائر مع الخس الروماني في الأسبوع السابق لمرضهم، مما يؤدي إلى أن تناول الخس الروماني يمكن ان يسبب العديد من الأضرار ومنها البكتيريا الإشريكية.

المصدر eatthis