مواقع مشبوهة ومغرضة.. البترول تنفي الإعلان عن وظائف بشركة بتروجيت

أكدت شركة بتروجت للخدمات، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، رصدها للعديد من الإعلانات غير الصحيحة، الصادرة باسم الشركة عن وجود وظائف بها، وذلك عبر بعض المواقع المحرضة والمشبوهة بحسب وصف الشركة.



وشددت الشركة في بيان صادر عنها منذ قليل، أن كل تلك الإعلانات غير صحيحة بالمرة ولا تمت للشركة بصلة، مشيرة إلى أن المواقع الناشرة لتلك الأخبار المزيفة تهدف الى إثارة الرأي العام وعلى الشركة بصفة خاصة وعلى قطاع البترول بصفة عامة بهذه الادعاءات والاعلانات.

وأشار الشركة، أن تلك المواقع غير المسئولة تنشر تلك الإدعاءات مستغلة فى ذلك الاسم المعروف للشركة بهدف جذب أكبر عدد من المتابعين واستغلال ذلك فى أغراض غير سليمة تضر بالشركة.

فيما دعت إدارة الشركة الجميع، تحرى الدقة فى كل ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعى، وأن التواصل مع القنوات الرسمية للشركة للتأكد من صحة أي خبر يتم نسبه إليها هو الحل الأمثل.



واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المواقع المشبوه وبما يكفله لها القانون.

وكانت أخبار مزيفة تداولت عبر مواقع التواصل الإجتماعي بوجود وظائف بشركة بتروجت، بمرتبات تبدء من 12 ألف جنيه وامتيازات أخرى.