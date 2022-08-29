عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقل 290 سائحا.. تحليق 16 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

صدى البلد

قال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر احمد عبود، إن 16 رحلة بالون طائر حلقت في سماء الأقصر عليها 290 سائحا من مختلف الجنسيات العالمية.

وأوضح عبود، في بيان اليوم "الاثنين"، أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، مضيفا أن الأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب.

وأشار إلى أن جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدني، والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

انهيار الذهب بشكل غير مسبوق.. كم وصل سعر عيار 21 اليوم؟

كان غاضبا بشدة.. شوبير يكشف كواليس إخطار الأهلي لـ سواريش بالرحيل رسميا

ضربة موجعة لبيراميدز في ختام الدوري المصري

جدي وبابا وجوز الست اللي ولدتني.. حكايات ميدوسا عن التحرش يشيب لها الرأس

ضرب ممرضة وعاملة وسب طبيب في مستشفى قصر العيني| ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

بناء الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة وتأكيد الهوية المصرية.. مدبولي يناقش ملفات الثقافة

أنصار الصدر يستولون على بدلة رئيس العراق بعد اقتحام القصر الجمهوري.. فيديو

عضو بمجلس الإسماعيلي: ما حدث مع حمزة الجمل من يحيى الكومي نكران جميل

موجودة في كل بيت.. تناول هذه الأطعمة يحميك من مرض خطير

الري: تركيب منظومة للطاقة الشمسية لـ85 بئرا جوفيا بالوادى الجديد

هل يجوز الاحتفال بأعياد ميلاد الأبناء ؟ دار الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنه فرح|رقص وأغاني وفرقة موسيقية وطلقات نارية..لقطات صادمة من جنازة جورج الراسي

إزاي تتغدى بـ 10 جنيهات.. شاورما فراخ أكلة اقتصادية ومغذية

مش هتصدق الرقم| سعر غير متوقع لـ فستان نيرمين الفقي

كان يمكن إنقاذها..مسعف الأميرة ديانا في حادث وفاتها يروي تفاصيل لأول مرة

فيديو

فيفي عبده شكلها غريب.. فنانات ظهرن بدون مكياج.. شاهد

كريم الحسيني: هناك أعمال كنت أرى فيها تامر حسني أثناء كتابتها

أبدا مو قضاء وقدر.. شقيقة جورج الراسي تكشف السبب الحقيقي لوفاته

بحب نبيلة عبيد أكثر.. مفيد فوزي: عمري ما طلبت من نادية الجندي إجراء حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ