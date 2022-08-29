تقل 290 سائحا.. تحليق 16 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

قال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر احمد عبود، إن 16 رحلة بالون طائر حلقت في سماء الأقصر عليها 290 سائحا من مختلف الجنسيات العالمية.

وأوضح عبود، في بيان اليوم "الاثنين"، أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، مضيفا أن الأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب.

وأشار إلى أن جميع الشركات العاملة في البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدني، والتي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين بإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدني.