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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المالية: لدينا فائض أولي 100 مليار جنيه.. وتحسن 16 % في خدمة الدين

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن لدينا فائض أولي في الموازنة العامة للدولة منذ عام 2018، مضيفا أن هناك 16% تحسن في خدمة الدين حتى الآن.


وأضاف الدكتور محمد ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين،  أن هناك تحسنا مستمرا في الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن تحقق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه بنسبة 1.3 من الناتج المحلي.

العالم كله يعاني ارتفاع الأسعار
وتابع الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العالم كله يعاني ارتفاع الأسعار وبراميل البترول تضاعف سعره بعد الأزمة العالمية الحالية.

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أننا نعمل على تقليل الأثر السلبي للموجه التضخمية على المواطنين.
 

محمد معيط وزير المالية الموازنة العامة خدمة الدين تحقق فائض

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