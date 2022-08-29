عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: حملات ممنهجة ضد مصر مدفوعة من مؤسسات وأجهزة

احمد موسي
احمد موسي

كشف الإعلامي أحمد موسى، إن معدلات النمو بدأت ترتفع منذ عام 2015، بعدما تعرضت له مصر من خراب 2011، وواصلت النمو هذا في أعوام 2016، 2017، 2018، 2019، حتى شهد قفزة في 2020.

txt

أحمد موسى: الحوار الوطني يتسع للجميع باستثناء الإخوان وأتباعهم

txt

هجوم مسلح الأن.. أحمد موسى للعراقيين: متضيعوش بلدكم


وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لولا حدوث أزمة كورونا كانت مصر قد حققت ناتج محلي قدره 7 مليارات جنيه .

وأكد أحمد موسى، أنه كلما كان الاقتصاد قويًا خلق المزيد من فرص العمل، موضحا أن مصر تشهد استقرارًا رغم ما يشهده العالم من حروب وكوارث.

ولفت أحمد موسى، إلى أن التوقعات للعام المالي المقبل أن يكون معدل النمو 5.5 %  بانخفاض عن العام الماضي بمقدار 1 % والذي كان 6.6 %.

 

 تقارير سلبية ممنهجة ضد مصر مدفوعة

وتابع أحمد موسى، أن هناك تقارير سلبية ممنهجة ضد مصر مدفوعة من مؤسسات وأجهزة ضمن الحرب الممنهجة على مصر، لافتا إلى أن البلد لم تشهد نقص في أي سلعة مثل الطماطم أو اللحوم.

وأكد أحمد موسى، أن أقل احتياطي موجود اليوم يصل إلى 4 شهور، لافتا إلى أن مصر تشهد أزمة على غرار مختلف دول العالم .
 

أحمد موسى معدلات النمو ناتج محلي الاقتصاد حروب معدل النمو احتياطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيبي يا بابا.. مرتضي منصور يكشف كواليس لقائه بـ كهربا بعد الأزمة

نهائيًا .. حارس فاركو في الأهلي | وإعارة مصطفى شوبير

حكاية صورة لدينا الشربيني فجّرت غضب مفيد فوزي

الخطيب يحسم صفقات الموسم الجديد.. تفاصيل

حد يفضي البحر للمدام.. سيدة تثير الجدل بفيديو جديد من الساحل الشمالي..شاهد

أسئلة وإجابات الامتحانات.. وزير التعليم الجديد يفجر مفاجأة عن الثانوية العامة

الطلقة الأخيرة وهنفضل أصدقاء.. انفصال نهائي بين أورتيجا وزوجته.. تفاصيل

حال فشل صفقة كيروش.. مدرب ألماني مرشح لتدريب الأهلي| تفاصيل

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: الحوار الوطني يتسع للجميع باستثناء الإخوان وأتباعهم

ترشيحاتنا

بالأسعار .. 5 سيارات كروس اوفر موديل 2022 |صور

إخماد حريق في عقار مجاور لفندق شهير بالإسكندرية| شاهد

معيط: هناك من يستهدف أمن واستقرار الدولة ويرغب في إعادة ظروف 2011

تغييرات في قطاع الكرة بالأهلي خلال ساعات.. خاص

العراق على صفيح ساخن.. البحرين والكويت تحذران رعاياههما في بغداد

التموين تواصل استقبال تظلمات المحذوفين من الدعم.. تعرف على المستندات المطلوبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه.. مخبوزات شهية ولذيذة

ماذا لو عاد معتذرا.. القصة الكاملة لعودة رمضان صبحي للأهلي وموقف الخطيب

بثمن شقة.. سعر عقد ديميت أوزديمير يثير ضجة في حفل زفافها

لايقين على بعض.. إطلالات مميزة لـ نيللي كريم وزوجها هشام عاشور

فيديو

مزاج المصريين..ارتفاع أسعار الشاي وشركة تحذر من وقف الاستيراد/فيديو جراف

قسمة ونصيب.. تعليق صادم من بلقيس على إمكانية عودتها لزوجها| فيديو

هاني شاكر يقرر اعتزال العمل العام نهائيا في مصر .. ما القصة؟ “فيديوجراف”

لحظة انهيار مروان خوري من البكاء في جنازة جورج الراسي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

أسامة البريكي

مصر التي أحببت

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين

كريمة أبو العينين

سيبوها في حالها

إلهام أبو الفتح

متى تنتهي فوضى السوشيال ميديا ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ