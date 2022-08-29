أحمد موسى: حملات ممنهجة ضد مصر مدفوعة من مؤسسات وأجهزة

كشف الإعلامي أحمد موسى، إن معدلات النمو بدأت ترتفع منذ عام 2015، بعدما تعرضت له مصر من خراب 2011، وواصلت النمو هذا في أعوام 2016، 2017، 2018، 2019، حتى شهد قفزة في 2020.



وتابع أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لولا حدوث أزمة كورونا كانت مصر قد حققت ناتج محلي قدره 7 مليارات جنيه .

وأكد أحمد موسى، أنه كلما كان الاقتصاد قويًا خلق المزيد من فرص العمل، موضحا أن مصر تشهد استقرارًا رغم ما يشهده العالم من حروب وكوارث.

ولفت أحمد موسى، إلى أن التوقعات للعام المالي المقبل أن يكون معدل النمو 5.5 % بانخفاض عن العام الماضي بمقدار 1 % والذي كان 6.6 %.

تقارير سلبية ممنهجة ضد مصر مدفوعة

وتابع أحمد موسى، أن هناك تقارير سلبية ممنهجة ضد مصر مدفوعة من مؤسسات وأجهزة ضمن الحرب الممنهجة على مصر، لافتا إلى أن البلد لم تشهد نقص في أي سلعة مثل الطماطم أو اللحوم.

وأكد أحمد موسى، أن أقل احتياطي موجود اليوم يصل إلى 4 شهور، لافتا إلى أن مصر تشهد أزمة على غرار مختلف دول العالم .

