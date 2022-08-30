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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رانيا يحيى: تزعجني أغاني المهرجانات.. وهي ضجيج وضوضاء وليست راقية

الدكتورة رانيا يحيى،
الدكتورة رانيا يحيى، عازفة الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة

أكدت الدكتورة رانيا يحيى، عازفة الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة، أن كل شئ موجود في حياتنا منذ بدء الحياة به إيقاع مشيرة إلى أن الفن في حياة المصريين موجود.

 

وقالت رانيا يحيى، خلال لقاء لها ببرنامج “أفتح باب قلبك”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن الفن كان جزء من حياة المصريين، وشكل وعيهم وإدراكهم وحضارتهم.

 

لنشر الوعي والثقافة

وتابعت  عازفة الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة، أن يجب على قطاع الفنون التشكيلية، أن يطبع كتيبات ويوزعها على الطلبة مجانا، لنشر الوعي والثقافة بين الناس، مؤكدة انه أتمنى فتح كل القصور الثقافية في كل المحافظات لتثقيف الناس.

 

وأشارت رانيا يحيى إلى أنه تزعجني أغاني المهرجانات، معلقة الموسيقى صاخبة جدا وعبارة عن ضجيج وضوضاء وليست موسيقى راقية"

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