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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء المرحلة الثانية لتبريد وإخماد حريق الحبوب بصوامع ميناء بيروت

انفجار ميناء بيروت
انفجار ميناء بيروت

انطلقت اليوم المرحلة الثانية من خطة تبريد وإخماد حريق الحبوب في صوامع الحبوب بميناء بيروت البحري، حيث انتهت المرحلة الأولى بإطفاء النيران المشتعلة منذ أكثر من 40 يوما في بقايا الحبوب الموجودة بالصوامع منذ انفجار الميناء في الرابع من شهر أغسطس عام 2020.

وأعلن فوج إطفاء بيروت اليوم بدء العمل المشترك بين فوج إطفاء بيروت والمقاول المكلف بإزالة الردم بعد أن استقدم معداته إلى موقع العمل في ميناء بيروت.

وتبحث الحكومة اللبنانية إمكانية الإبقاء على الصوامع الجنوبية لمبنى صوامع القمح في ميناء بيروت البحري والمحافظة عليها كمعلم تاريخي تخليدا لذكرى ضحايا انفجار الميناء، وذلك رغم قرار مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 10 مارس الماضي بالموافقة على توصيات اللجنة الفنية في تقريرها والتي نصت على هدم مبنى صوامع القمح وإقامة نصب تذكاري في ميناء بيروت تخليدا لذكرى الضحايا.

وكان الجزء الشمالي من الصوامع قد انهار بشكل كامل يوم الثلاثاء الماضي وهو الجزء الذي شكل مصدر الخطر في منطقة الصوامع المنهارة جزئيا منذ الانفجار، فيما يعد الجزء الجنوبي أكثر تماسكا.

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