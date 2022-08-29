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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحب أفعال وحياتي تخصني أنا.. ماذا قالت ياسمين صبري لجمهورها اليوم ؟

ياسمين صبري
ياسمين صبري

بعد فترة صمت طويلة عقب انفصال ياسمين صبري و أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال ، فتحت ياسمين صبري باب الأسئلة لجمهورها ، وتلقت عدة أسئلة من متابعيها على حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، ونشرت ياسمين صبري تساؤلات المتابعين وإجاباتها عبر خاصية الاستوري على حسابها . 

تصريحات ياسمين صبري

طرح المتابعون أسئلة متنوعة على ياسمين صبري وأجابت عنها بشكل واضح، وكان من ضمن الأسئلة :"ليه حياتك غامضة ؟"، وأجابت ياسمين :" لأنها حياتي تخصني أنا.. ليه تكون في العلن؟".

وعن الحب، سأل أحد المتابعين ياسمين :" هل المسافات اللي بتكون غصب عننا ممكن تأثر على أي علاقة ولا لو في حب بجد مش هتأثر؟" ، فأجابت النجمة :" لا .. لو الحب حقيقي و الإحساس حقيقي مبتأثرش".

وسؤال آخر أجابت عنه ياسمين صبري :" ايه أكتر تثبتلك ان الشخص ده بيحبك ؟"، فأجابت ياسمين صبري باختصار :" الحب أفعال".

وجاء ضمن تصريحات ياسمين صبري أنها لبس لديها صداقات وطيدة من الوسط الفني قائلة :" معنديش أصدقاء لكن كلهم زملائي وبحبهم كلهم ". 

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عودة ياسمين صبري وأبو هشيمة 

وكانت الفترة الماضية قد شهدت العديد من الأخبار حول عودة ياسمين صبري وأبو هشيمة بعد انفصالهما مؤخراً، لكن ك لطرفين لم يؤكد تلك الشائعات ، لكن الجمهور استنتج ذلك من خلال بعض الصور التي نشرها الثنائي على إنستجرام مؤخراً والتي جاء فيها تشابه واضح في نفس المكان  وهو ما جعل الجمهور يستنج تواجد الثنائي معاً في نفس المكان وربما عودة علاقتهما مجدداً . 

ياسمين صبري وابو هشيمة

ماذا قال أبو هشيمة عن ياسمين صبري 

وفي لقاء لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في برنامج تفاعل على قناة العربية تم إذاعته الأسبوع الماضي ، تحدث أبو هشيمة عن علاقته بياسمين باختصار كي يحسم الجدل الثائر حول علاقتهما ، وقال :" كل الاحترام والتقدير لياسمين صبري".

قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إنه يحترم زوجته السابقة الفنانة ياسمين صبري، وأكد أنه لا يحب الحديث عن حياته الشخصية على القنوات التلفزيونية، وأن حياته الشخصية خاصة به فقط.

وأضاف أن حياته الشخصية مستحيل الحديث فيها وهناك طرف آخر شريك بها، وياسمين شخصية محترمة للغاية، والطلاق حدث ببيان منها، ولا يوجد أي خلاف بعد الطلاق"

 

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