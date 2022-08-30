المالية: لا توجد شروط لصندوق النقد الدولي تمس برامج الحماية الاجتماعية| فيديو

أكد الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية، أننا نسعى لحل مشكلات البضائع في الموانئ، مشيرا إلى أن هناك إجراءات مع كل الجهات المعنية؛ لتسهيل إجراءات دخول البضائع في الموانئ.

وقال أحمد كجوك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، مؤكدا أنه يتم زيادة عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".

وتابع نائب وزير المالية، أنه لا توجد شروط لصندوق النقد الدولي، تمس برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، مؤكدا أننا نعمل على التحسين من مؤشرات الاقتصاد المصري.

عجز الموازنة

وأشار أحمد كجوك إلى أننا خفضنا عجز الموازنة، ومديونياتنا في تراجع خلال السنوات الماضية حوالي 16% من 2016 حتى عام 2022، مؤكدا أن حجم المديونيات كان 103% ووصل إلى 87%.