تشبه أحراش لبنان.. شواطئ رأس راية بجنوب سيناء للاستجمام والصيد.. شاهد

يقصدها سكان جنوب سيناء طلبا للاستجمام والهدوء وممارسة السباحة والصيد أنها سواحل "راس راية" الخلابة التي أطلق عليها المصطافون “أحراش لبنان” لوجود بها مساحات خضراء شاسعة وسهول رملية حول الشواطئ.

كأنها أحراش لبنان

الوصول إليها عبر مدقات بين السهول

ويذهب إليها المصطافون عبر مدقات رملية صنعتها عجلات السيارات واصبحت مثل الطريق الذي رصف منذ عشرات السنين بالإضافة بها مناطق أثرية و حفريات كشفتها البعثة اليابانية وعدد من مزارع الزيتون والنخيل بالقرب من قرية الجبيل.

مناظر خلابة



وقد رصد موقع " صدى البلد " الاخباري بالصور والفيديوهات شواطئ رأس راية الخلابة واستمتاع المصطافين بها كشواطئ أكثر استقلالية للأسر والعائلات.

ويك اند العائلات بطور سيناء

وقال محمود العبد أحد مواطني طور سيناء ان شاطئ يقصدها السكان أسبوعيا بغرض قضاء يوم " ويك اند " للأسر حيث يقومون بشواء الطيور واللحوم والأسماك في أجواء عائلية حيث يمتاز الشاطئ بالهدوء والاستقلالية .

وطالب كريم عطية بالاهتمام بهذه الشواطئ الخلابة وتوعية المصطافين بترك الاماكن والشواطئ نظيفة حتى تظل تلك الشواطئ رائعة و خلابة مشيرا إلي أنها تشبه شواطئ و خلابة .



وأضاف أحمد راضي من سكان طور سيناء بإنشاء المخيمات السياحية ومناطق التخييم في تلك المنطقة كنوع من الاستثمار السياحي للشباب وتنمية المنطقة مع الحفاظ على طبيعتها من سهول ورمال لتظل متنفسا لأهالي طور سيناء في قضاء العطلة الأسبوعية على تلك الشواطئ الهادئة .

احراش لبنان طور سيناء

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