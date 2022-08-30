بعد نشر الفيديو بفيسبوك.. ضبط سائق التوكتوك المتحرش بفتاة بعين شمس

كشف رجال الأمن ملابسات ما تم تداوله بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرض إحدى الفتيات للتحرش من قِبل سائق "توك توك" بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول فيديو على إحدى الصفحات الشخصية بال "فيس بوك" متضمناً تضرر صاحبة الحساب من سائق "توك توك" لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بمنطقة عين شمس بالقاهرة .

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة ، وتم تحديد الفتاة المشار إليها "مقيمة بعين شمس ، وبسؤالها إتهمت سائق مركبة "التوك توك" بالتحرش بها على النحو السابق.

بإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة سائق مركبة "توك توك" مقيم بمنطقة عين شمس تم ضبطه .

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.