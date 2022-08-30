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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم حار نهارا معتدل ليلا.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

طقس
طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال الخبراء، بحسب بيان للهيئة، إنه من المتوقع نشاط الرياح ليلا على بعض المناطق على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، كما متوقع شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأضافوا أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأن هناك فرصا لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشاروا إلى أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. 

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 


العظمى الصغرى
القاهرة 34 24
الإسكندرية 31 24
وادي النطرون 33 25
طنطا 33 25 
شبين الكوم 34 25
دمنهور 33 24
بلطيم 32 24
مطروح 30 23
السلوم 31 23
سيوة 38 23
بورسعيد 31 25
دمياط 30 25
الزقازيق 34 25
المنصورة 34 26
الإسماعيلية 35 23
السويس 35 24
العريش 31 24
رفح 31 24
رأس سدر 38 26
نخل 37 21
نويبع 40 27
طابا 39 26
كاترين 36 20
الطور 34 27
شرم الشيخ 40 29
الغردقة 39 28
مرسى علم 38 28
الفيوم 35 24
بني سويف 36 23
المنيا 37 23
أسيوط 37 24
سوهاج 41 26
قنا 43 27
الأقصر 43 28
أسوان 43 29
إدفو 43 29
أبو سمبل 42 28
الوادي الجديد 41 26
شلاتين 39 28
أبو رماد 38 28
حلايب 36 27
رأس حدربة 36 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:

العظمى الصغرى
مكة 42 31
المدينة 43 32
الرياض 42 28
المنامة 39 33
أبو ظبى 41 29
الدوحة 39 32
الكويت 44 28
دمشق 40 23
بيروت 32 27
عمان 38 22
القدس 35 20
غزة 31 24
بغداد 46 27
مسقط 33 29
صنعاء 27 16
الخرطوم 37 27
طرابلس 31 23
تونس 34 24
الجزائر 32 23
الرباط 28 21
نواكشوط 31 25

وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى
أنقرة 36 17
إسطنبول 30 23
إسلام آباد 34 25
نيودلهى 36 28
جاكرتا 32 25
بكين 29 17
كوالالمبور 32 24
طوكيو 30 25
أثينا 32 23
روما 32 20
باريس 24 15
مدريد 33 20
برلين 22 13
لندن 22 14
مونتريال 29 19
موسكو 29 15
نيويورك 30 23
واشنطن 34 22
أديس أبابا 21 12

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