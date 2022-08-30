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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط مواعيد الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة والمعاهد للعام الجامعى 2022/2023 .

وتبدأ الأحد المقبل 4 سبتمبر والممتدة حتى 5 أكتوبر من الشهر المقبل ، مشيراَ إلى اتخاذ الجامعة كافة الاستعدادات اللازمة و التأكيد على  تواجد الأطباء المختصين وهيئة التمريض اللازمة والعمل على تذليل العقبات أمام كافة الطلاب وتهيئة المناخ الملائم لضمان حسن سير إجراءات الكشف الطبي بسهولة وانتظام .


وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  أنه يتم تسليم الطلاب الجدد استمارات الكشف الطبي بمقر كل كلية و تحديد مكان توقيع  الكشف الطبي بصالات الامتحانات بالحرم الجامعى ، مع ضرورة الالتزام الطلاب بالأيام المحددة  لكل كلية

وأشار إلى أنه سيبدأ الكشف الطبي يوم الأحد المقبل 4 سبتمبر من الشهر المقبل لطلاب كلية الطب ، و يوم الاثنين 5 سبتمبر لطلاب كليتي طب الأسنان والطب البيطري، و الثلاثاء 6 سبتمبر لطلاب  كلية الصيدلة ، والأربعاء 7 سبتمبر لطلاب كلية الهندسة ،و الخميس 8 سبتمبر لطلاب كليتي الحاسبات و المعلومات و الفنون الجميلة ، الأحد 11 سبتمبر لطلاب  كلية العلوم ، الاثنين 12 سبتمبر لطلاب كلية رياض الأطفال ، الثلاثاء 13 سبتمبر ،و الأربعاء 14  سبتمبر لطلاب كلية التجارة .

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و فيما يخص الكشف الطبي لطلاب كلية الحقوق  فمن المقرر أن يبدأ يومي الخميس 15 سبتمبر و الأحد 18 سبتمبر، و تحديد  يوم  الاثنين 19 لطلاب كلية التربية "شعبة عامة  ،  ويوم  الثلاثاء 20 سبتمبر  لطلاب كلية التربية "باقي الشعب " ، و يوم الأربعاء لطلاب كلية التربية الرياضية ، و يومي الخميس 22 سبتمبر و الأحد 25 سبتمبر  لطلاب كلية الآداب ، و تقرر تحديد يوم الاثنين 26 سبتمبر لطلاب كليتي الزراعة و كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية ، و يوم الثلاثاء 27 سبتمبر لطلاب كلية التمريض ، و الأربعاء 28 سبتمبر لطلاب كلية التربية النوعية ، والخميس 29 سبتمبر لطلاب  كلية الخدمة الاجتماعية ، و الأحد 2 أكتوبر  لطلاب المعهد الفني للتمريض ، على أن  يتم إجراء الكشف الطبي لطلاب التخلفات في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر.

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