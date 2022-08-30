القوى العاملة تنظم ندوة عن اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمستشفيات القليوبية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية بخصوص عقد ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بعنوان "اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمستشفيات" تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكدت إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة، في تصريحات اليوم الثلاثاء ان الندوة جاءت تنفيذاً لإستراتيجية الوزارة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، مؤكدة أننا جميعاً شركاء في المسئولية في نشر وتعزيز وتعميق ثقافة السلامة والصحة المهنية بكل مكان وجعلها أسلوب حياة من أجل خفض معدلات الإصابات والحوادث .

وأضافت مدير المديرية ، إن الندوة تناولت عدة محاور ومنها : مفهوم وأهمية السلامة والصحة المهنية، والمخاطر الموجودة فى بيئة العمل ، وكيفية إعداد خطط الطوارئ للمنشأت ، وتأمين بيئة العمل ضد المخاطر .

ندوة القوى العاملة في القليوبية

ندوة القوى العاملة في القليوبية