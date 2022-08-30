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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: حريصون على التواصل والتنسيق مع دول العالم في قضايا المياه

صدى البلد

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن المشاركة في هذا المؤتمر الهام تأتي تلبيةً للدعوة الواردة من الجانب السويدى للمشاركة فى فعاليات الإسبوع ، وحرصاً على تحقيق التواصل والتنسيق مع مختلف دول العالم فيما يخص قضايا المياه وسبل التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه قطاع المياه.

جاء ذلك في أعقاب وصوله إلى العاصمة السويدية ستكهولم للمشاركة في "الإسبوع العالمى للمياه" والذى يتناول أهم قضايا الموارد المائية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة ، حيث كان في استقباله  لدي وصوله السفير أحمد عادل سفير مصر لدى دولة السويد.

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور سويلم بالعديد من الوزراء وكبار مسئولى المياه بمختلف الدول والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بالمياه.

وعلى  هامش مشاركته  في "الإسبوع العالمى للمياه"، التقى الدكتور سويلم بـ ريكاردو مينا مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNDRR ، حيث تم مناقشة الترتيبات التي تتم بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة بخصوص قمة المناخ COP27 ، حيث يجري التحضير لفعاليات دولية مكثفة تربط بين قضايا المياه والتغيرات المناخية.

وأشاد الوزير بالتعاون المثمر مع "مكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث" والذي يشارك في تنظيم جناح المياه بقمة المناخ ، كما توجه سيادته بالدعوة لممثلي المنظمة للمشاركة في "إسبوع القاهرة الخامس للمياه" لعرض جهود المنظمة في  مجال أنظمة الإنذار المبكر المرتبطة بالظواهر المناخية المتطرفة ، كما أشار سيادته لمجهودات الوزارة المبذولة في مجال الحماية من أخطار السيول في مصر ، والتى تهدف لحماية المواطنين وحماية المنشآت والبنية التحتية.

ومن جانبه إستعرض  ريكاردو مينا أنشطة منظمة الأمم المتحدة المتعددة والمرتبطة بشكل وثيق بقضايا المياه ، والتأكيد على أهمية تفعيل محور "أنظمة الانذار المبكر للحد من الكوارث" بمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه والمزمع عقده خلال شهر مارس المقبل بنيويورك.

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