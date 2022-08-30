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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البحث عن 19 مفقودا.. سها جندي: 6 ناجين في غرق مركب هجرة غير شرعية بليبيا

وزارة الهجرة
وزارة الهجرة

تتقدم السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص العزاء لأسر الضحايا من أبنائنا الذين فقدوا حياتهم على إثر غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل الليبية.
 

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وأكدت وزيرة الهجرة على أن الوزارة تتابع الأمر عن كثب ولحظة بلحظة مع وزارة الخارجية والسفير المصري في ليبيا والقنصل العام في بني غازي، والذي يتابع عن قرب مع السلطات الليبية عملية انتشال جثامين الضحايا وكذلك عملية البحث عن المفقودين".

وتابعت سيادتها: "تقوم وزارة الهجرة الآن بالاطمئنان على وضع الناجين وتتابع أيضًا الوضع بالنسبة للمفقودين الجاري البحث عنهم حاليا في ساحل مركز طلميثة، داعين الله عز وجل أن يتم العثور عليهم وأن يلهم أسر الضحايا وذويهم الصبر السلوان".

وكان مركب هجرة غير شرعية على متنه 27 مهاجرًا غير شرعيًا -جميعهم مصريون- قد غرق قبالة ساحل طلميثة في دولة ليبيا، وجرى إنقاذ 6 أشخاص وتأكد غرق اثنين آخرين، فيما لا يزال 19 مفقودين.

السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة غرق مركب هجرة غير شرعية المصريين بالخارج وزيرة الهجرة

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