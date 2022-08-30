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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالديها: بفكر فيكوا ليل نهار بحبكم للأبد

سمير ودلال
سمير ودلال

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة مؤثرة لوالديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز.


ونشرت إيمي، صورة لوالديها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بابي و مامي بفكر فيكوا ليل نهار، بحبوا للابد و في قلبي و صوتكوا في وداني و صورتكم قدام عيني وانا صاحيه و انا نايمه😢الله يرحمكم و يصبر قلبي لغايه ما أشوفكم تاني ان شاء الله "
 

وفي سياق آخر، سبق أن كشف الفنان حسن الرداد، عن موعد عودة زوجته إيمي سمير غانم للتمثيل، خلال لقاء له مع برنامج Et بالعربي: "ايمي شخصية حساسة ولسه متأثرة بوفاة والديها صعب جداً لكن قريب جداً هتبدأ تنزل وتشتغل وبإذن الله نشتغل عمل أنا وإيمي مع بعض".

وعن أسباب تعرضهما لشائعات الانفصال قال: "معنديش تفسير غير إننا ثنائي محبوب عشان كدة ممكن بعض المواقع  تكتب إشاعات عننا واحنا مش بنطلع نتكلم عن حياتنا الشخصية وانا مبحبش اطلع ارد لأن بيطلع كلام كتير عني فمش هرد كل شوية لكن لما بتسأل برد".

يشار إلى أن إيمي سمير غانم غائبة عن الشاشة منذ وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز وتكتفي فقط بنشر صور وأدعية عبر صفحتها الخاصة على موقع «إنستجرام» دون أي تفاعل آخر.

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل «سوبر ميرو» والتي شاركت فيه بجانب سمير غانم وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وإنعام سالوسة وملك قورة وميار الغيطي ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف محمد المحمدي، وإخراج وليد الحلفاوي.

وعلى صعيد السينما، كانت آخر الأعمال التي قدمتها فيلم «عشان خارجين»، والتي شاركت فيه بجانب حسن الرداد وطاهر أبو ليلية، وبيومى فؤاد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هشام ماجد، وإخراج خالد الحلفاوي.

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IMG_٢٠٢٢٠٨٣٠_١٧٢٨٢٤
رسالة مؤثرة إيمي سمير غانم الفنان حسن الرداد سمير غانم دلال عبدالعزيز وفاة والديها

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