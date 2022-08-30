وزير المالية: تقارير سلبية ممنهجة ضد مصر رغم الإصلاحات الاقتصادية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر سددت كافة الإلتزامات الدولية التي علي عاتقها رغم التحديات الراهنة، موضحا أنه بالرغم من تخارج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بقيمة 22 مليار دولار خلال الشهور السابقة إلا أنه لا يوجد مستثمر واحد لديه دولارا واحدا في مواجهة الخزانة العامة.

وأضاف وزير المالية في تصريحات له، أن هناك تقارير سلبية متعمدة وممنهجة للنيل من الاقتصاد المصري وتسليط الضوء فقط علي مصر بصورة غير عادلة أو حقيقية بالرغم من وجود اصلاحات ملموسة واقعيا خاصة وأنه بالرغم من تأثر الاقتصاد القومي بتداعيات فيروس كورونا ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلا أن الإلتزامات الخاصة بالحكومة مازالت قائمة ولم تتأثر و هناك استمرارا لدعم الفئات الأولي بالرعاية وتوجيه الموارد لتلبية احتياجات المواطنين والأسواق بدون أي تأثير وبالرغم من فروق الأسعار العالمية.

أوضح أنه من غير المعقول صدور تقارير سلبية تجاوز الـ 50 تقرير سلبي من المؤسسات الأجنبية خلال بضع شهور فقط، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في استكمال تعهداتها التنموية تلبية لإحتياجات المواطنين وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشار إلي أن الاقتصاد المصري مازال في طريقة الصحيح غير أنه لولا تداعيات فيروس كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية لكانت هناك أرقاما مختلفة بالموازنة حيث كان من المفترض أن يتم تحقيق نسبة 4% عجزا في الموازنة العامة و 77% نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.

وأكد وزير المالية أن الوزارة مستمرة في تدبير احتياجات المواطنين من القمح والمواد البترولية والغذائية والخامات اللازمة للصناعة والانتاج، مؤكدا أن الحكومة تدير الأزمة الراهنة بكل احترافية.