عملاق الطاقة في أوروبا.. شركة إيني الإيطالية صاحبة الاكتشافات الأكبر في مصر|تفاصيل

تسعى الدولة جاهدة لتخطي الأزمات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، والتغلب على أزمات نقص الموارد والطاقة، وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي، لـ شركة إيني الإيطالية للبترول وعدد من مسؤولي الشركة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يلتقي برئيس شركة إيني

وتناول اللقاء استعراض نشاط شركة إيني الإيطالية الحالي والمستقبلي في مصر بمجالات استكشاف وإنتاج الغاز والبترول، والتعاون في مجال مشروعات الطاقة المتجددة، ترسيخًا لتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة بمختلف أنواعها.

ووجه الرئيس بمواصلة تعزيز التعاون المثمر مع شركة إينى الإيطالية، معرباً عن التقدير للشراكة القائمة مع الشركة وما تنفذه من أنشطة متعددة، معرباً عن التطلع لمواصلة الشركة نشاطها في مجال البحث والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة.

ومن جانبه أعرب رئيس شركة “إيني” عن تشرفه بلقاء الرئيس، واعتزازه بمسيرة التعاون المشترك مع مصر والاكتشافات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الأعوام الماضية تحت القيادة والمتابعة الدقيقة الشخصية من قبل الرئيس السيسي، ما كان له بالغ الأثر في سرعة نجاح الشركة في إنتاج الغاز الطبيعي المصري، ما جعل مصر حالياً من الدول الإقليمية الرئيسية في قطاع إنتاج الطاقة، في وقت يشهد العالم أزمة طاحنة في هذا المجال.

واستعرض الوزير طارق الملا تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركة الإيطالية في مصر، بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية خاصةً ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي في مصر من حقل ظهر وكذا لتصدير الغاز المسال بالاعتماد على محطات الإسالة في كل من إدكو ودمياط، واللتين تعملان بكامل كفاءتهما حالياً، وهو القطاع الذي حققت فيه مصر طفرة كبيرة وأصبح لها مكانة محورية في منطقة البحر المتوسط، في إطار رؤية مصر لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة.

كما استعرض كذلك رئيس شركة إيني المخطط المتكامل للتعاون مع مصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الرياح والطاقة الشمسية، بإقامة مجموعة من المشروعات المشتركة تهدف إلى إنتاج حوالى 10 جيجا وات من الكهرباء خلال السنوات القادمة، بالتكامل مع استراتيجية مصر للتحول الأخضر وزيادة نسبة مزيج الطاقة المتجددة.

شركة إيني

اللقاء يحمل أهمية اقتصادية كبيرة

ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر، مدير عام مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن شركة إيني من الشركات الهامة جدا التي سيتم التعاقد معها من أجل الاكتشافات البترولية والغاز في سيناء وخاصة في العريش، وهو ما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء الأخير، واعتمدته القيادة السياسية وبدأت الإجراءات التنفيذية لتنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف عامر في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن شركة إيني هي واحدة من الشركات العالمية المتخصصة في عمليات الاكتشاف والبحث والتنقيب عن البترول والغاز بالإضافة إلى المعادن.

ولفت عامر أن لهذا اللقاء أهمية اقتصادية كبيرة، لأنه عندما يتم اكتشافات كثيرة سوف تدخل في عمليات الحجم الكلي لإنتاج مصر من المواد البترولية، وهذا سيقلل من حجم الاستيراد في بعض المواد البترولية والفائض سيتم تصديره لإدخال عملة أجنبية في الاحتياط النقدي المصري الذي يتم من خلاله توفير الاعتمادات الاستيرادية الخاصة بكافة المواد الخام وغيرها من المواد التي تقوم الدولة باستيرادها.

شركة إيني

نبذة عن تاريخ شكرة إيني في مصر

ويذكر أن شركة إيني ليست حديثة العهد بالعمل في مصر، فمنذ عام 1955، قامت ENI التي تُصنف على أنها أحد عمالقة إنتاج الطاقة في العالم، بتأسيس شركة في مصر تُدعي IEOC، ومنذ ذلك الحين تتوالى الاكتشافات واحدًا تلو الأخر.

وفي العام نفسه، نجحت الشركة في اكتشاف أول حقل لها في منطقة السويس، لتبدأ إنتاج البترول من حقل بلاعيم البري، وفي عام 1961، قامت الشركة باكتشاف أول حقل بحري مصري – بلاعيم البحري- والذي يُعد أكبر الحقول النفطية في مصر، ولا يزال يُنتج حتى الآن.

في عام 1967، نجحت الشرطة في الكشف عن أول حقل للغاز الطبيعي في دلتا النيل، باحتياطات مؤكدة زادت عن 80 مليون متر مكعب غاز، ثم أعلنت عن اكتشافها لحقل غاز أخر في منطقة بورفؤاد عام 1981.