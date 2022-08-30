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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المؤتمر العلمي لـ المأثورات الشعبية المصرية يعرض بحثا عن مهنة البمبوطي

صدى البلد

عقدت الجلسة البحثية الثالثة للمؤتمر العلمى الخامس  لـ"أطلس المأثورات الشعبية المصرية" بعنوان "مهارات وحرف منطقة القناة واستدامة التراث" أدارتها د. زينب منصور قدمت خلاله الباحثة شيم الجابر بحث بعنوان "استلهام الأزياء العصرية من الثقافة الشعبية... الزى البمبوطى نموذجا".

 

وأوضحت خلاله البمبوطى كـ مهنة تراثية اشتهرت فى مدن القناة مع بداية العمل فى قناة السويس، ومدى تأثر مجتمع مدن القناة بالبمبوطى وزيه التقليدى ومكملاته، وتأثر مصممين الأزياء بأزياءه التقليدية المميزة التى أصبحت نمط من أنماط الموضة النسائية، ويعتبر مثال واضح للتعبير عن الدراسة.

 

حرف شعبية 

 

شارك الباحث د. عماد محمد فؤاد ببحث بعنوان "الحرف الشعبية المصرية بين البقاء والاندثار" ناقش خلاله مفهوم الحرف الشعبية وأهميتها بمحافظات القناة لأنها من أهم مظاهر الهوية الثقافية المصرية الأصيلة بما تحمله من قيم تاريخية وفنية وجمالية، بالإضافة إلى مساهمتها فى كثير من الأمور الحياتية، كما ذكر الصعوبات التى تواجهها، وأهمية العامل البشرى وما يحتاجه من خامات ومتطلبات للإنتاج.

تحدثت الباحثة هبه ممدوح السيد فى بحث بعنوان "حرفة الصيد بين الماضى والحاضر" عن حرفة الصيد وأنها من الحرف الشعبية التى توارث محبتها الآباء والأجداد واشتهرت بها مدن القناة لأهمية موقعها الثرى على الممر المائى الذى يربط بين البحرين الأبيض والأحمر، والمواصفات التى يجب أن يتحلى بها أى صياد سواء هاوى أو محترف، وأبرزت أهم المشكلات والتحديات التى تواجه الصيادين بمدن القناة.

 

فنون تراثية

 

اختتمت الجلسة بالبحث الرابع الذى جاء بعنوان "الصيد فى القناة وبحيرة التمساح" للدكتور حمدى سليمان، ناقش خلاله حياة الصيادين وما يواجهوه من مشاكل يومية وأنها مهنة تحتاج إلى الكثير من الجهد والتعب، وتحدث عن انواع الصيد بطرقه المتعددة، بجانب الأدوات المستخدمة فى حرفة الصيد لصناعة القوارب "الفلوكة"، وأبرز الصعوبات التى تواجهها حرفة الصيد فى القناة، مثل الصيد الجائر ببحيرة التمساح، والبحيرات المرة التى تقع بين الجزء الشمالى والجنوبى من قناة السويس، الصيد فى المجرى الملاحى، كما تحدث عن الأكلات البحرية الشعبية، والفنون التراثية

جاءت الجلسة  ضمت فعاليات مؤتمر أطلس المأثورات الشعبية المصرية فى دورته الخامسة التى تقام بعنوان "150 عام على افتتاح قناة السويس" وتقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فى الفترة من 29 إلى 30 أغسطس الجارى، وتترأسه د. نهلة إمام، وتتولى أمانته الباحثة إيمان مازن، وتنظمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية برئاسة د. الشيماء الصعيدى، بفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان المالكى، بإقليم القناة وسيناء برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل.

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