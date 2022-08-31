جابها من شعرها.. اعتداء وحشي من رجل على بريطانية وسط الشارع |شاهد

انتشر مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة لكم رجل لامرأة وطرحها أرضًا خلال أحداث العنف الأخيرة من كرنفال نوتينج هيل في إنجلترا.

في اللقطات المروعة تظهر امرأة بريطانية عالقة في شجار في الشارع قبل أن يعتدي عليها رجل بالضرب واللكمات ويطرحها أرضًا في أحد شوارع إنجلترا.

صفعة قوية ولكمة انتقام

ظهر أحد الأشخاص في بداية المقطع يسحب المرأة من شعرها قبل أن تصفعه المرأة فقرر بعدها أن ينتقم منها ووجه لها لكمة على وجهها.

حاولت الحشود المجتمعة مساعدة المرأة وقاموا بـ سحب الرجل بعيدًا عنها في آخر أيام الكرنفال نوتينج هيل بـ إنجلترا.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة لـ صحيفة مترو إن الشرطة كانت على علم بالفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافوا: "لا يبدو أنه تم إبلاغ الضباط بذلك الوقت أو أننا تلقينا بلاغًا منذ ذلك الحين".

ظهر الفيديو على تويتر عندما حذر قائد سابق في شرطة سكوتلاند يارد من أنه على الرغم من أن الكرنفال عادة ما يكون "آمنًا لمعظم الناس''، لكنه تحول إلى عنف العصابات في اليوم الأخير.