حلوة زي أمها.. أجمل صور للنجمات مع بناتهن| رضوى الشربيني وعلا غانم

خطفت الكثير من بنات النجمات الأنظار بعد ظهورهن بجانب امهاتهن بسبب جمالهن الذي يفوق جمال النجمات، حتى انهن طغين في الجمال والأناقة على أمهاتهن .



ونعرض لك فى هذا التقرير بعض بنات النجمات الأجمل من أمهاتهن:





بنات رضوى الشربيني..





شاركت الإعلامية رضوي الشربيني صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.









وظهرت رضوي الشربيني في الصور بصحبة ابنتها تمارا، وعلقت رضوي الشربيني علي الصور كاتبة: “تمارا فى التصوير”.





بنات علا غانم..





بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي، وعن الساحة الفنية ظهرت أخيرًا الفنانة علا غانم برفقة ابنتيها، من خلال صور عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وسط حالة من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية من جمهورها.





نشرت الفنانة علا غانم، صورة لها برفقة ابنتيها، من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد فترة طويلة من الغياب عن الظهور.