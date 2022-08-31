عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلوة زي أمها.. أجمل صور للنجمات مع بناتهن| رضوى الشربيني وعلا غانم

صدى البلد

خطفت الكثير من بنات النجمات الأنظار بعد ظهورهن بجانب امهاتهن بسبب جمالهن الذي يفوق جمال النجمات، حتى انهن طغين في الجمال والأناقة على أمهاتهن .
 

ونعرض لك فى هذا التقرير بعض بنات النجمات الأجمل من أمهاتهن:


 

بنات رضوى الشربيني..


 

 

 

شاركت الإعلامية رضوي الشربيني صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.


 


 

وظهرت رضوي الشربيني في الصور بصحبة ابنتها تمارا، وعلقت رضوي الشربيني علي الصور كاتبة: “تمارا فى التصوير”.


 

بنات علا غانم..


 

 

 

 

 

بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي، وعن الساحة الفنية ظهرت أخيرًا الفنانة علا غانم برفقة ابنتيها، من خلال صور عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وسط حالة من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية من جمهورها.


 

نشرت الفنانة علا غانم، صورة لها برفقة ابنتيها، من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بعد فترة طويلة من الغياب عن الظهور.

الاعلاميه رضوي الشربيني بنات علا غانم علا غانم الفنانة علا غانم احدث ظهور لها بنات رضوى الشربيني بنات النجمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

تفاصيل خطة الزمالك لإنقاذ رحيل مصطفى فتحي لـ الأهلي

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وايسترن كومباني (1-2) في الدوري

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

خسارة كبيرة.. ما طبيعة إصابة محمد النني ومدة غيابه عن الملاعب ؟

موضوعات متعلقة

لبست أرخص فستان .. سبب تصدر نرمين الفقي التريند|شاهد

ترشيحاتنا

بايدن: جورباتشوف كان قائدا نادرا جعل العالم أكثر أمانا

نادي أوروبي يطلب ضم زيزو من الزمالك| تفاصيل

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 31 أغسطس 2022 - 4 صفر 1444 هـ

لم يحملها بشر.. حل لغز بناء الأهرامات وطريقة رص الحجارة الضخمة

الفرصة الأخيرة للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب .. اليوم

الأهلي يقترب من ضم "أسد" الكاميرون| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتاجة دعوة حلوة.. رسالة أم الستة أطفال بحريق شقة الإسكندرية قبل وفاتها

شاهد.. أسد يفتك برجل قفز داخل قفصه في غانا

تضرب النار عشوائيًا .. شاهد منتقبة تحمل السلاح في مظاهرات العراق

بفستان جريء.. مي عمر تستعرض جمالها بمشاركة متابعيها بفيديو جديد

فيديو

على موسيقى أفلام يوسف شاهين وحسن الإمام.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان منارات بتونس| فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ