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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في متناول الجميع.. رئيس الوزراء: تخفيضات «أهلاً مدارس» تصل نسبتها 50%|فيديو

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل أجنحة معرض أهلا مدارس بأرض المعارض بحضور وزير التموين الدكتور على المصيلحي ووزير التجارة والصناعة.

وأوضح " مدبولى "  خلال كلمة أذاعتها فضائية الأولى واكسترا نيوز، بوجود تخفيضات بمعرض أهلا مدارس تصل  30 : 50% من قيمة الأسعار المعتادة فى مستلزمات المدارس مؤكدا  قدرة المنتج المحلى على  المنافسة بأسعار أقل من المستورد خاصة أن السوق المصرى منفتح ولا يفرض قيودا على أحد ويحقق أعلى جودة فى متناول الأسر المصرية متقدمًا بالشكر لكافة القائمين والمصنعين بالمعرض متمنيا لهم التوفيق .

ويتضمن المعرض طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي لطلاب المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية

ويعرض المعرض الزي المدرسي، ومواد غذائية للطلاب، ونظارات طبية لا يقل الخصم على أسعارها عن 30 إلى 35%.

ويشارك في المعرض ما يقرب من 200 شركة من كبرى الشركات المنتجة للأدوات المدرسية والمكتبية وشنط المدارس.

وتشارك أيضا شركات الاتصالات توفير شرائح الإنترنت لطلاب المدارس والجامعات بأسعار مخفضة، وتطرح كبرى الشركات أجهزة كمبيوتر ولاب توب.

معرض اهلا رمضان المنتجات المستوردة مجلس الوزراء التجارة والصناعة طلاب المدارس

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