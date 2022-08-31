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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شقيقة وفاء عامر.. سلوى عثمان تستعد لـ "العيلة دي"

سلوي عثمان
سلوي عثمان

تبدأ الفنانة سلوي عثمان الاسبوع المقبل تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل العيلة دي والمقرر عرضه خارج الماراثون الرمضاني.

حيث تلعب الفنانة سلوي عثمان ضمن أحداث العمل دور شقيقة الفنانة وفاء عامر ، حيث تدور الاحداث في اطار اجتماعي ، والعمل من إخراج أحمد خالد أمين .

ومن ناحية أخري انتهت الفنانة القديرة سلوي عثمان من تصوير دورها ضمن احداث فيلم راجعين إلي  إسكندرية ، حيث من المقرر أن تظهر كضيف شرف ضمن أحداث العمل.

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وقامت سلوي عثمان بتصوير دورها خلال الأيام الماضية بمنطقة الزمالك بمشاركة بطلة العمل الفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي.

العودة إلى الإسكندرية، من إنتاج مصري سويسري، ويتم تصوير مجموعة من مشاهده في مصر حاليا،  وتشارك فيه نادين لبكي بالتمثيل، وتشارك في إنتاجه ماريان خوري ومن إخراج المصري الفرنسي تامر روجلي ، ومن بطولة نادين لبكي وعدد من الفنانين المصريين والعرب.

ومن المقرر أن يضم العمل عدد من ضيوف الشرف المصريين علي رأسهم كل من الفنانين انعام سالوسة وسلوي عثمان ، حيث يشارك الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية خلال الفترة القادمة.

سلوي عثمان الفنانة وفاء عامر الفنانة سلوى عثمان نادين لبكي أحمد خالد أمين اللبنانية نادين لبكى

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