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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعلى مستوى في تاريخه.. التضخم في منطقة اليورو يرتفع لـ9.1% خلال أغسطس

أعلى مستوى في تاريخه..
أعلى مستوى في تاريخه.. التضخم في منطقة اليورو يرتفع لـ9.1%

سجَّل التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيًا جديدًا في أغسطس بنسبة 9.1%، وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، حيث كانت أسعار الطاقة المرتفعة هي القوة الدافعة الرئيسية.

وكان المعدل أعلى من التوقعات ، حيث توقع استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين معدل 9%.

والمعدل هو الرقم القياسي التاسع على التوالي لارتفاع أسعار المستهلكين في المنطقة، حيث بدأ الارتفاع في نوفمبر 2021. وبلغ معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو 8.9% على أساس سنوي في يوليو.

وانخفض معدل التضخم الفرنسي إلى 6.5% في أغسطس ، انخفاضًا من 6.8% في يوليو ، حسبما أعلن الأربعاء. المعدل أقل من التوقعات ، حيث توقع الاقتصاديون في رويترز انخفاضًا إلى 6.7%.

وفي الوقت نفسه ، شهدت ألمانيا ، أكبر اقتصاد في المنطقة ، ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ نصف قرن تقريبًا عند 8.8% على أساس سنوي في أغسطس.

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