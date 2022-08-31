تامر عبدالمنعم: أزمة سينما الشعب حاليا في عدم وجود أفلام جديدة.. خاص

قال الفنان تامر عبد المنعم، مدير قصر ثقافة السينما التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، والمسئول عن مبادرة "سينما الشعب" ، إنه يعمل في الوقت الحالي على تجهيز عدد جديد من المواقع الثقافية التي تضاف إلى المبادرة.

وأضاف تامر عبد المنعم ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن المواقع الجديدة التي ستضاف قريبا للمبادرة قصر ثقافة العريش في شمال سيناء، وقصر ثقافة روض الفرج في القاهرة، وقصر ثقافة دمياط الجديدة، وقصر ثقافة بورسعيد.

وأشار إلى أن الأزمة التي تواجه المبادرة في الوقت الحالي عدم وجود أفلام جديدة لعرضها ، مؤكدًا أنه منذ طرح المبادرة خلال الشهور القليلة الماضية، تم عرض أغلب الأفلام التي تم طرحها في دور العرض السينمائية، وحققت مبيعات مرضية بالنسبة لهم، خاصة وأن أسعار التذاكر لديهم تكون 20 جنيها في الفترة الصباحية و40 في الفترة المسائية.

وأوضح تامر عبد المنعم، أن المبادرة لم تتوقف ولكن نسبة الإقبال عليها حاليا ضعيفة جدًا لعدم وجود أفلام جديدة في السينما، مؤكدا أنهم في انتظار طرح فيلم السرب لعرضه في المبادرة التي حققت صدى كبير في المحافظات ، كما أنهم في انتظار طرح أفلام جديدة.

بدايات سينما الشعب

وشهدت الفترة الماضية إقبالا كبيرا من الجمهور على المواقع الثقافية في المحافظات التي تقدم الخدمة السينمائية المدعومة والتي تترواح أسعار التذاكر بها بين 20 جنيهًا و40 جنيهًا، لمشاهدة «كيرة والجن» بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد، و«عمهم» بطولة محمد إمام وإخراج حسين المنباوي، و«بحبك» بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني، إلى جانب عدد من الأفلام الوثائقية التى أنتجتها الإدارة العامة للثقافة السينمائية وهى «سيوة واحة الشروق والغروب»، و«صباح الخير يا سيوة».

وعكس الحضور الجماهيري الكثيف لعروض سينما الشعب، ثقة المواطن فى المنتج الثقافى للدولة، وقدرة أبناء الوطن على انتقاء المواد الإبداعية الجادة.

ويعمل مشروع سينما الشعب على تحقيق مبدأ العدالة الثقافية، من خلال الأفلام الوثائقية والتوعوية والمعرفية والأعمال المستقلة المتميزة والمجازة رقابياً إلى جانب الأعمال السينمائية الحديثة والمعاصرة بأسعار رمزية لكل شرائح المجتمع.

مشروع سينما الشعب يتم تنفيذه بالقاهرة والمحافظات فى دور العرض السينمائي التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة وبإشراف الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، وتضم ١٤ موقعا ثقافيا في ١١ محافظات: وادي النطرون ودمنهور بمحافظة البحيرة، قصر السينما بالقاهرة، الأنفوشي بالإسكندرية، السادات وشبين الكوم بالمنوفية، سينما مسرح ٢٣ يوليو بالمحلة، والمركز الثقافي بطنطا محافظة الغربية، البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة قنا، قصر ثقافة الوادى الجديد، بنى مر بمحافظة أسيوط، شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، قصر ثقافة كفر الشيخ.