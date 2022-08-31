عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توجيهات السيسي بزيادة دعم التموين تعزز الحماية الاجتماعية للمواطنين

النائب أشرف أمين
النائب أشرف أمين

أشاد النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن صرف 300 جنيه دعمًا استثنائيًا على بطاقات التموين، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس تعزز الحماية الاجتماعية للمواطنين خاصة محدودي الدخل والبسطاء في مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم.

وأوضح أمين في بيان له، أن الزيادة الاستثنائية لدعم التموين جزء من قرارات الحماية الاجتماعية التي سبق وأصدرها الرئيس السيسي، موجها الحكومة بتنفيذها وذلك لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي، حيث وجه الرئيس بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وتابع النائب، أنه سيتم صرف مساعدات استثنائية لـ9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا.

وأشار النائب أشرف أمين، إلى أن الدولة تسعى أيضا لتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع مليوني كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة، مشددا على أن الدولة لن تترك المواطن وحيدا أمام الأزمة الاقتصادية الحالية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه بصرف 300 جنيه دعمًا استثنائياً على بطاقات التموين، ويجرى الآن التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر القادم.

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على التوجيه بتنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية الإضافية، لافتا الى أن الحزمة تتضمن إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة ،و إضافة مبلغ 200 جنيه للبطاقة التي تشتمل على أسرتين أو ثلاث أسر بينما البطاقات التى تتضمن أكثر من 3 أسر سيتم إضافة 300 جنيه لها.

دعم التموين الرئيس السيسي مجلس النواب التموين الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتراجع الأهلي عن رحيل ريكاردو سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

محدش من أهلى يحضر جنازتي.. القصة الكاملة لإنهاء فتاة بجامعة المنصورة حياتها بحبة الغلة

لفظ خارج.. هل يعاقب الأهلي أحمد عبد القادر على ما قاله ؟

استثنى مصطفى.. شوبير يوجه رسالة لوم وعتاب لـ سواريش

محدش يقول ماتت كافرة.. 5 رسائل قاسية من فتاة المنصورة قبل التخلص من حياتها

التانجو الأرجنتيني.. تطورات التعاقد مع مدير فني جديد لـ الأهلي.. تفاصيل

أفضل قرض بنكي بدون فوائد.. خد فلوسك وسدد براحتك

مفاجأة مدوية بشأن تجديد إبراهيم عادل مع بيراميدز

ترشيحاتنا

تفاصيل جديدة مذهلة تضع ترامب في طريقه إلى محاكمة كبرى

شيكابالا مفاجأة الحلقة.. مومن زكريا ضيف إسعاد يونس في صاحبة السعادة

رئيس لكل المصريين.. السيسي يوجه بدعم مصاريف الملتحقين بالجامعات الأهلية

كان بيصورها.. بلطجي يعتدي بالضرب المبرح على زوجته لمدة 3 سنوات ببريطانيا

بتخفيضات تصل لـ70%.. التموين: فتح أبواب معرض أهلا مدارس بدءا من الغد

احذر.. الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة تصوير جثث الموتى ونشرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاستعدادات النهائية للسجادة الحمراء بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.. شاهد

بعد أزمة كندة علوش... كيفية تفادي الولادة المبكرة ؟

بعد إصابة ديانا هشام.. 3 طرق سريعة وفعالة للتخلص من الحروق

في عيد ميلادها الـ52 .. الملكة رانيا بإطلالة شبابية رفقة عائلتها| شاهد

فيديو

كريم الحسيني لـ صدي البلد : أخوض أولي تجاربي فى مجال الإخراج بـ الحب وتفاصيله .. وكتبت أعمالا تليق ب تامر حسني

تفاصيل مصرع اليوتيوبر أحمد ميرندا بالمقطم.. ووالدته تنهار في البث المباشر| فيديوجراف

القمح والسلع وعجز الموازنة.. رسائل وزير المالية للمواطنين/ فيديو جراف

قضية تاريخية ..أول سيدة تطلب زوجها في بيت الطاعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ