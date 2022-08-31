تيسا طومسون تتألق بنظارة شمس على السجادة الحمراء بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

افتتحت الممثلة الأمريكية تيسا طومسون السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وحرصت على التقاط الصور مع الجمهور بإطلالتها الغريبة حيث ظهرت مرتدية فستان فضي اللون ونظارة شمسية لافتة للنظر.

تيسا طومسون

وبدأت اليوم فعاليات حفل افتتاح النسخة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وافتتحت السجادة الحمراء تمهيدا لتوافد النجوم، والتقاط الصور أمام كاميرا الإعلام.

تضم النسخة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي مجموعة قوية من الأفلام التي سيكون لها شأن كبير في موسم الجوائز هذا العام، ومن المتوقع أن يحضر 1000 شخص لحفل الافتتاح.

وينتظر الجميع مرور الممثلة القديرة جوليان مور على السجادة الحمراء، بعد اختيارها رئيسا للجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا، التي تضم أودري ديوان، ليوناردو دي كوستانزو، ماريانهو كوهن، وغيرهم.

اختير فيلم White Noise للمخرج نواه باومباخ، للعرض في حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، لأول مرة عالميا، وهو بطولة آدم درايفر وجريتا جيرويج، وجودي تيرنر سميث.

ومن المقرر أن يمر أبطال فيلم White Noise على السجادة الحمراء وسط الجماهير التي تحرص كل عام على تحية الضيوف وأصحاب الأفلام المختارة.

وتدور أحداث فيلم White Noise حول محاولات عائة أمريكية معاصرة للتعامل مع صراعات الحياة اليومية والتعامل مع ألغاز الحب والموت ومحاولة تحقيق السعادة في عالم غير مستقر.