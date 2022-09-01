أقل سعر للدولار بالبنوك اليوم الخميس 1-9-2022

سجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.96 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع وذلك خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس الموافق 1-9-2022.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا في البنك المركزي المصري مسجلا نحو 19.16 جنيها للشراء مقابل 19.23 جنيها للبيع .



صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.17جنيه للشراء، مقابل 19.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.23 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.23 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 19.14 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 18.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 19.26 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.19 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

الدولار 836



أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك بلوم: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 19.14 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.