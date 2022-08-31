قيمتها 20 مليون دولار.. السعودية تضبط شحنة مخدرات بخليج عمان

نفّذت قوة الواجب المختلطة (CTF 150) التي تقودها حاليًا القوات البحرية الملكية السعودية، عملية اعتراض وتفتيش لزورق في خليج عمان من خلال السفينة الامريكية «جلن هاريس»، انتهت بضبط ومصادرة 3330 كجم من مادة الحشيش والهيروين المخدرة تقدر قيمتها بـ 20 مليون دولار.

وكانت قيادة القوات البحرية الملكية السعودية، قد تسلّمت هذه المهام للمرة الأولى من القوات البحرية الملكية البريطانية في 30 يوليو 2018م. ونفذت خلال تلك الفترة عددًا من العمليات، فيما تسلمتها للمرة الثانية من نظيرتها الفرنسية في أغسطس 2020م، ونفذت بالإضافة إلى عملية اليوم ست عمليات.



ونُفذت العملية الأولى في أكتوبر 2020م، وضُبط فيها أكثر من ٤٥٠ كجم من مادة الميثامفيتامين المخدرة المعروفة بـ «كريستال ميث» وتقدر قيمتها بأكثر من ١٠٠مليون دولار.



وفي نوفمبر 2020م، نُفذت عمليتان، إذ اُعترض في الأولى، مركب يحمل ١٥٧٩ كجم من مادة الحشيش المخدرة وتقدر قيمتها بأكثر من ٨ ملايين دولار.



وفي العملية الثانية، اعترضت قوة الواجب، زورقًا وصادرت ٤٥٦ كجم من مادة «كريستال ميث» المخدرة وتقدر قيمتها بأكثر من ١١٣ مليون دولار أمريكي، إضافة إلى ٣٦٤ كجم من مادة الهيروين المخدرة تقدر قيمتها بأكثر من ٣٠ مليون دولار. وفي ديسمبر 2020م، نفذت عمليتين، ضُبط في الأولى ٩١٠ كجم من مادة الحشيش المخدرة، فيما اعترضت القوة وصادرت في العملية الثانية، ١٨٢ كجم من مادة الميثامفيتامين المخدرة، إضافة إلى ٢٧٢ كجم من مادة الهيروين المخدرة، وذلك في المياه الدولية في بحر العرب.

وتأسست قوة الواجب البحرية المختلطة (CTF 150) في عام 2002م، وتعتبر إحدى أربعة قوات واجب وهي قوة الواجب (CTF-151) وقوة الواجب (CTF-152)، إضافة إلى قوة الواجب (CTF-153).

وتعمل هذه القوات الأربع تحت قيادة القوات البحرية المشتركة (CMF) في الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، وتعدّ أكبر شراكة بحرية دولية في العالم، وتتمثل مهامها في تنفيذ عمليات أمنية بحرية في مناطق عمليات واسعة تقدر بحوالي (200) مليون متر مربع؛ وتشمل خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن ؛ وذلك بغرض مكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له كتهريب البشر والمخدرات والأسلحة والفحم؛ وللمساعدة في ضمان حرية الملاحة الدولية، وتدفق التجارة الدولية بأمن وأمان في تلك المناطق التي تعد محور ومركز التجارة العالمية والشريان الرئيس للاقتصاد العالمي.